Șocant: Autorul neurotoxinului “Noviciok”, diagnosticat cu cancer

CHIȘINĂU, 9 sept — Sputnik. Vil Mirzayanov, care pretinde că ar fi unul dintre autorii substanței neurotoxice Noviciok, a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer de prostată în fază terminală.

”Medicii m-au anunțat că am cancer de prostată în fază terminală. Au început un tratament hormonal, prin care împiedică accesul testosteronului la celulele cancerigene, lipsindu-le în acest fel de o sursă de energie. Ca rezultat celulele cancerigene pier până la nivelul de 5 la sută, fapt care permite oamenilor să mai trăiască între 15 și 25 de ani. Ar fi ideal. Am luat pastile cu acești hormoni, iar apoi mi-au fost introduse intravenos pe parcursul a jumătate de an. Nu mai iau pastile. Totuși, tratamentul provoacă suferințe. Sunt nevoit să rabd”, a scris el pe contul său de Facebook.

În afară de aceasta, Mirzayanov l-a atacat pe reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vaisilyi Nebenzy, pe care l-a acuzat că afirmațiile acestuia despre Noviciok nu corespund realității.

Vil Mirzayanov este un specialist în domeniul armelor chimice, care acum 20 de ani a emigrat în SUA. Acesta este unicul specialist care a publicat în cartea sa formula substanțelor precursoare Noviciok. Potrivit presei occidentale, Mirzayanov ar fi unul dintre autorii acestei substanțe neurotoxice.

Pe 4 martie, în orașul britanic Salisbury, un fost agent GRU și fiica lui au fost otrăviți cu o substanță neurotoxică (conform versiuni britanice este vorba de așa-numitul Noviciok). Autoritățile de la Londra au acuzat Rusia de organizarea acestui atentat. Moscova, la rândul ei a negat orice implicare în acest incident. Mai multe decât atât, Rusia s-a oferit să ajute la demararea anchetei, însă partea britanică a respins orice propunere.

Recent, Marea Britanie a dat publicității imaginile foto și video cu două persoane suspecte, care ar fi organizat atentatul la viața celor doi Skripal: Aleksander Petrov și Ruslan Boșirov. În opinia autorităților britanice, cei doi ar fi agenți ai GRU. Moscova a declarat că numele celor două persoane nu le spune nimic și a îndemnat Londra la o cooperare pentru elucidarea tuturor circumstanțelor a incidentului de la Salisbury.