Stephen King a numit cel mai bun film din istoria cinematografiei

CHIȘINĂU, 18 sept — Sputnik. Opera cinematografică a tuturor timpurilor este ”Nașul 2”, ecranizarea romanului lui Mario Puzo realizată de Francis Ford Coppola, a conchis Stephen King.

Scriitorul a notat pe contul său de Twitter că pentru a face opțiunea sa a avut nevoie de o noapte, ”deși, poate nu era cazul”.

”Regele genului horror” este un om al casei în industria cinematografică, operele sale au servit drept material literar pentru zeci de filme.

Între ele — capodopere cum ar fi The Shining (Srălucirea) de Stanley Kubrick, The Shawshank Redemption (Răscumpărarea din Shawshank) și The Green Mile (Mila Verde sau Culoarul Morții) de Ferenc (Frank) Darabont.