Ungaria: Uniunea Europeană își ascunde relațiile strânse cu Federația Rusă

CHIȘINĂU, 12 oct — Sputnik. Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, consideră că toate acuzațiile ale UE în adresa Budapestei cu privire la o apropiere prea mare de Rusia sunt lipsite de temei. Declarația a fost făcută într-un interviu oferit publicației Der Standard.

© Sputnik / Osmatesco Ungaria ar putea renunța la UE?

Potrivit lui, Uniunea Europeană menține relații mult mai strânse cu Rusia, însă asсunde acest lucru. Drept confirmare acesta a dat drept exemplu întâlnirile cancelarului Austriei, Sebastian Kurz, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a avut loc de patru ori în acest an.

În afară de aceasta, el a menționat și multiplele discuții telefonice între președinții Rusiei și Franței, precum și vizita lui Emmanuel Macron la Forumul Economic din Sankt Petersburg. De asemenea, el a mai adăugat că a fost surprins când la negocierile legate de domeniul energetic la Moscova "la masa de onoare în jurul lui Putin" a văzut patru șefi ai celor mai mari companii energetice din Europa de Vest.

"Iată de ce mă simt epuizat de maniera în care este prezentată Ungaria. Europa Occidentală menține relații mult mai strânse cu Rusiф decât noi. Diferența este că ei încearcă să ascundă marile afaceri prin intermediul unor divergențe superficiale", a declarat Peter Szijjarto.

De asemenea, diplomatul ungar consideră că Uniunea Europeană se mișcă într-o direcție greșită. În opinia lui, Comisia Europeană are nevoie de niște schimbări cardinale, pentru că în componența actuală aceasta înregistrează niște "rezultate lamentabile".

"În 2019 numărul statelor membre ale UE se va reduce în premieră, relațiile transatlantice, care au fost întotdeauna stabile, au devenit foarte firave, în ultimii trei ani în UE au avut loc 33 de atentate teroriste, în urma cărora au fost ucise peste 300 de persoane. Toate acestea demonstrează un eșec…", este convins Peter Szijjarto.

Politologul rus, Aleksandr Asafov, a comentat declarațiile ministrului Ungariei într-un interviu oferit postului de radio Sputnik.

© Sputnik / Виталий Белоусов Putin: Ungaria este printre parteneri noștri cei mai importanți din Europa

"Această situație nu are nicio tangență cu Rusia. De altfel, precum și multe alte lucruri care se întâmplă cu menționarea țării noastre în procesul politic. De fapt, UE are multe pretenții față de Ungaria și Grupul Vîșegrad, în ansamblu, în legătură cu un șir de poziții politice principiale. Desigur, e vorba de problema imigrației, susținerea politicii ucrainene. Iată de ce se încearcă crearea unor set de acuzații, iar cea mai populară acuzație astăzi este relația prietenoasă cu Rusia. Ungurii înțeleg prea bine ce finalitate ar putea avea astfel de discuții, pentru că sancțiunile americane sunt introduse sub pretexte mult mai absurde, afectând economia. Iată că ei încearcă să se apere, făcând-o un pic infantil, spunând: nu, nu noi am început, priviți spre Kurz, cu atât mai mult la problemele UE… Adică e un dialog despre pretențiile reciproce, care nu sunt articulate într-un mod corespunzător. Ungariei i se fac reproșuri "standard", cică, are prietenii prea strâns cu Rusia, iar ea (Ungaria) se apără. Însă acuzațiile sunt nefondate. Pur și simplu, e o tentativă de a presa Ungaria prin niște metode standard", consideră Aleksandr Asafov.