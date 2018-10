Totalurile summitului de la Istanbul: Ce au convenit liderii celor patru ţări

CHIȘINĂU, 28 oct - Sputnik. Liderii Federației Ruse, Turciei, Franței și Germaniei, la summitul de la Istanbul, au adoptat o declarație comună privind soluționarea situației din Siria, care reflectă starea de spirit pentru continuarea cooperării, a declarat președintele rus Vladimir Putin.

"Declarația comună adoptată reflectă starea de spirit a Rusiei, Turciei, Germaniei și Franței de a extinde cooperarea în scopul normalizării situației în Siria, lansarea unui dialog inter-sirian eficient și realizarea reformelor și transformărilor necesare în stat", a declarat Putin în cadrul unei conferințe de presă care a urmat summitului.

Liderul rus a menționat, de asemenea, că Turcia ar trebui să asigure, cât mai curând posibil, retragerea opoziției din zona demilitarizată din Idlib, transmite RIA Novosti.

"Ne așteptăm ca partea turcă să finalizeze în curând retragerea opoziției din zona demilitarizată, armele grele și formațiunile militare", a spus Putin.

Președintele Rusiei și liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au informat cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron despre punerea în aplicare a acordului pe Idlibul sirian.

"Nu ar trebui să permitem ca bandiţii care au acumulat experienţă să-și continue activitățile criminale, să creeze celule latente în țările noastre, să recruteze militanţi, să predice ideologii extremiste și teroare. În acest sens, împreună cu domnul Erdogan, i-am informat pe colegii noștri europeni cu privire la progresele realizate în implementarea acordurilor ruso-turce privind Idlib", a spus Putin.

Liderul rus a declarat despre necesitatea demarării activităţii comitetului constituțional pentru Siria.

"În primul rând, este necesar să se asigure lansarea activităților comitetului constituțional de la Geneva, care este conceput să ia în considerare problemele fundamentale ale viitorului sistem de stat al Siriei. În același timp, trebuie luate în considerare deciziile luate la Congresul de la Soci al dialogului național sirian", a subliniat Putin.

El a clarificat că o astfel de comisie ar trebui să fie recunoscută ca legitimă de toate părțile din Siria și să se bucure de respectul lor.

"Numai în acest caz, această structură va fi efectivă și eficientă, va fi capabilă să pregătească și să implementeze o reformă constituțională matură, care va întări statalitatea siriană și va uni întreaga societate siriană, deci munca de formare a unei comisii trebuie să fie serioasă, dureroasă și trebuie făcută calitativ. Rusia, ca garant al procesului de la Astana, va participa activ la aceasta", a continuat liderul rus.

Președintele turc Tayyip Erdogan a confirmat că "Summitul Siriei" a dat un impuls sfârșitului tragediei siriene, este imposibil să se rezolve prin conflict militar.

"Scopul nostru a fost să asigurăm o încetare a focului și am avut ocazia să discutăm o soluționare politică. Criza din Siria a devenit o problemă internațională. Astana a devenit un model pentru noi, aici ne-am continuat eforturile și am confirmat părerea noastră că problema siriană nu poate fi rezolvată prin mijloace militare. Toată lumea trebuie să se lupte pentru a pune capăt acestei tragedii în Siria, cred că am dat un impuls concret la acest summit și îndemn alte țări să sprijine aceste eforturi", a declarat Erdogan la conferința de presă cu privire la rezultatele summitului de la Istanbul.

Întâlnirea qvadripartită privind criza siriană cu participarea președinților Rusiei, Turciei și Franței, Germaniei a avut loc în sala principală a Palatului Vakhdetdin - proprietatea ultimului sultan al Imperiului Otoman, Mehmed VI Vahid, folosită acum ca unul dintre birourile de lucru ale președintelui Turciei.