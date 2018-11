Brexit: Guvernul britanic ar putea să cadă - Alegeri parlamentare anticipate

Partidul Conservator ar putea înainta o moțiune de cenzură împotriva guvernului Theresa May. Demisia Guvernului va provoca alegeri parlamentare anticipate.

CHIȘINĂU, 16 nov – Sputnik. Lansarea procedurii de vot pentru moțiunea de cenzură împotriva prim-ministrului Marii Britaniei este „tot mai probabilă”, odată ce membrii Partidului Conservator (Tory) revin în parlament, anunță postul de televiziune Sky News, cu referire la propriile surse.

Potrivit surselor citate, procedura de vot pentru moțiunea de cenzură “ar putea fi foarte apropiată, dacă nu a demarat deja”.

La ora actuală se cunoaște că 19 conservatori au confirmat deja public sau au declarat postului de televiziune că au adresat o scrisoare comitetului partidului prin care informează retragerea încrederii premierului britanic. Totodată, nu este exclus faptul că și alți membri ai parlamentului au expediat scrisori similare, însă au refuzat să le facă publice. Pentru a lansa procedura de votare pe subiectul moțiunii de cenzură este nevoie de voturile a 48 de parlamentari conservatori.

Criza politică, care amenință cu demisia premierului Marii Britanii, Theresa May, s-a declanșat vara, după ce aceasta a insistat pe 6 iulie asupra relaxării condițiilor pentru Brexit și a determinat miniștrii să susțină planul propus de ea, supranumit “The Chequers plan”. Au urmat demisiile unor conservatori influenți – ministrul pentru Brexit și ministrul Afacerilor Externe, precum și câțiva oficiali guvernamentali de rangul doi. Atunci, comitetului de conducere al Partidului Conservator au fost expediate câteva adresări în care s-a cerut punerea la vot a unei moțiuni de cenzură împotriva premierului.

Criza s-a adâncit săptămâna trecută, când May a forțat adoptarea de către guvern a proiectului acordului cu UE în ceea ce privește Brexit. Cu o simplă majoritate, Cabinetul de Miniștri a aprobat document, însă mulți funcționari s-au arătat nemulțumiți de acțiunile premierului și de conținutul documentului. În semn de protest, și-au anunțat demisia ministrul pentru Brexit și ministrul Muncii și Pensii, fiind urmați și de câțiva viceminiștri. Adepții unei "ieșiri dure" din UE, care au fost cei mai vocali, au acuzat May că au trădat ideea Brexit și că ar lăsa Marea Britanie sub controlul Europei.

O parte a adepților unui "divorț dur" cer demisia prim-ministrului și a guvernului.

Joi, la comitetul de conducere a partidului au sosit câteva zeci de scrisori ale conservatorilor în care se cere înaintarea unei moțiuni de cenzură. Procedura ar putea demara în cazul în care se vor acumula 48 de astfel de adresări din partea deputaților conservatori.

În cazul demisiei premierului, vor fi declanșate alegeri parlamentare anticipate.

Vineri, comitetul partidului urmează să se reunească după ușile închise pentru a examina problema moțiunii de cenzură. În cazul luării unei decizii pozitive, votul în cadrul partidului ar putea avea loc marți.

Deocamdată, nici Partidul Conservator, nici cancelaria premierului Theresa May nu a oferit comentarii oficiale în această chestiune.