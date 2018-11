Batalion cu destinație specială, din efectiv exclusiv feminin: Află țara unde va fi format

CHIȘINĂU, 21 nov - Sputnik. După ce, acum 43 de ani, belgienele au fost investite cu dreptul de a urma o carieră militară pe timp de pace, peste 2 mii dintre ele au făcut o asemenea opțiune (7,8 la sută din numărul total de gradați). Printre ofițeri, cota lor este mai mare - de 13,9 la sută.

Acum Apărarea belgiană a decis să formeze o trupă cu destinație specială care să aibă în componență doar femei. Unitatea ar putea fi operațională la sfârșitul anului 2019 sau începutul anului 2020, a anunțat RTBF.

În Belgia, serviciul militar obligatoriu a fost eliminat în 1992. Cu toate acestea, începând cu anul 2010, fiecare are dreptul să-l îndeplinească pe bază de voluntariat. Pentru a face acest lucru, tinerele și tinerii sub 24 de ani primesc un an de formare, după care pot alege o unitate la alegerea lor.

Serviciul de voluntariat nu durează mai mult de trei ani, dar durata crește cu un an pentru cei care ar dori să devină ofițeri.

În această perioadă de pregătire, militarii primesc o plată de aproximativ 21.000 de euro fără taxe.