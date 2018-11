Perioada post-Brexit: Critică dură - Ce se va întâmpla cu cetățenii Uniunii Europene

Theresa May se confruntă cu o reacție puternic ostilă după ce a afirmat că lucrătorii din UE nu vor mai putea obţine avantaje în faţa cetăţenilor britanici după Brexit. Liderul Partidului Național Scoțian a criticat discursul premierului, în timp ce cetățenii europeni care trăiesc în Marea Britanie susţin că acest lucru va alimenta ura împotriva lor.

CHIȘINĂU, 22 nov – Sputnik. Guvernul declară că dorește ca cei 3,5 milioane de cetățeni din alte țări ale UE, care trăiesc în prezent în Marea Britanie, să rămână după Brexit, dar vor trebui să solicite permisiunea de ședere. Totuşi, May a subliniat că acordul propus de retragere va pune capăt liberei circulații o dată pentru totdeauna.

Sputnik a vorbit cu Maike Bohn, membru fondator al organizaţiei „The3million”, despre declaraţiile Theresei May și impactul pe care îl poate avea această situaţie.

Potrivit lui Maike Bohn, discursul Theresey May „este greșit sub aspect moral și nu are sens din punct de vedere economic, având în vedere că, după Brexit, va exista un deficit enorm de competenţe”.

„Aşadar, demonizarea nu are sens din punct de vedere economic, deoarece există deja un deficit care nu poate fi suplinit. A fost [un discurs] inflamator, deoarece știm că britanicii îi dispreţuiesc pe cei care «sar peste coadă», astfel că a explorat emoţiile oamenilor care nu sunt acasă, nu știu cum să se comporte și sar peste cozi, dar acest lucru ne întoarce la retorica inflamatorie din timpul referendumului din 2016”, a declarat Maike Bohn.

© AFP 2018 / OLI SCARFF Avertisment: Brexit - Respingerea acordului și ieșire haotică din cadrul Uniunii Europene

Aceasta a mai spus că Theresa May şi-a intensificat discursul anti-UE, deoarece are nevoie să-și promoveze proiectul de acord pentru Brexit și să apeleze la susţinătorii radicali ai Brexit, dar chiar și printre conservatori a existat o reacție ostilă cu privire la declaraţiile acesteia.

Cetățenii europeni sunt îngrijoraţi că Regatul Unit îi înstrăinează și devine tot mai neprimitor pentru ei, în ciuda faptului că au venit aici și îndeplinesc funcţii importante în Sistemul Naţional de Sănătate și în alte servicii.

Bohn este de părere că cetăţenilor europeni care şi-au creat un rost în Marea Britanie le este mult mai greu sa plece, având în vedere că au aici copii şi locuri de munca.

© REUTERS / Francois Lenoir Theresa May, despre Brexit: Este o înțelegere corectă și în interesul național al Angliei

„Cetăţenii europeni se simt foarte nedoriți, nu se pot mulţumi cu starea de incertitudine, nu îşi pot face planuri și mulți oameni se gândesc să plece. Aşadar, dacă se va înregistra o creștere a infracțiunilor motivate de ură și când va avea loc Brexit, iar economia va scădea, există multe îngrijorări dacă va exista sau nu un acord” care i-ar putea afecta pe cetățenii din UE, a adăugat Bohn.

Prin urmare, mulţi cetăţeni din UE sunt tot mai rezervaţi cu privire la ideea de a imigra în Marea Britanie având în vedere că „nici măcar nu știu dacă pot rămâne și în ce condiții şi pot alege din alte 27 de țări unde se pot stabili”, a mai spus membrul fondator al organizaţiei „The3million”.