George Soros le cere deputaților din SUA să monitorizeze reţeaua de socializare Facebook

CHIȘINĂU, 26 nov – Sputnik. Directorul pentru comunicații de la Facebook, Elliot Schrage, a recunoscut că a folosit serviciile agenției de relații publice Definers Public Affairs, pentru a cerceta date despre cei care au criticat Facebook, inclusiv despre George Soros.

Din acest motiv, fundațiile lui Soros au cerut parlamentarilor americani să monitorizeze rețeaua socială, informează FoxNews.

„Cunosc și am aprobat decizia de a utiliza serviciile companiei Definers și ale unor companii similare”, a spus Elliot Schrage.

Managerul de comunicare al Facebook a explicat, de asemenea, că utilizarea serviciilor acestei agenții a fost motivată de necesitatea de a creşte influența companiei.

Într-un sondaj lansat pe 14 noiembrie, The New York Times a susținut că Facebook a cerut agenției de relații publice Definers Public Affairs să efectueze o campanie de blamare la adresa miliardarului George Soros, care a criticat rețeaua socială la începutul acestui an.