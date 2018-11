Alertă meteo: 32 de zile de ninsori şi ger năprasnic - Sunt vizați moldovenii din Anglia

CHIȘINĂU, 27 nov – Sputnik. Meteorologii avertizează că vor urma 32 de zile de ninsori, temperaturi foarte scăzute şi gheaţă în perioada Crăciunului și de Anul Nou. De asemenea, vor fi temperaturi foarte scăzute, de -10 C.

Nordul Angliei și Scoția ar putea fi cel mai afectate, iar în sud urmează 14 zile de ninsori.

„Iarna aceasta pare mai rece decât în mod normal. Este de așteptat ca în Scoția să avem între 24 și 32 de zile de probleme cauzate de ninsori şi gheață, intervalele cele mai reci fiind de Anul Nou. Se aşteaptă temperaturi minime sub -10 C, deci în jurul valorii de -13 C la nivel local”, a declarat Leon Brown, șeful pentru operațiuni meteorologice de la The Weather Company, citat de Express.

Călătorii sunt sfătuiţi să fie atenţi la avertizările meteorologice.

Pe de altă parte, Becky Mitchell, meteorologul de la Biroul meteo Met Office, a contestat prognoza și a declarat că săptămâna viitoare vremea ar putea fi mai blândă.

„Temperaturile vor fi peste medie, iar previziunea pentru săptămâna viitoare nu arată că vor exista ninsori şi pare că va fi o vreme destul de blândă”, a declarat Mitchell, adăugând că până la începutul lunii decembrie nu se prevăd ninsori.