România sărbătorește centenarul unității naționale

CHIȘINĂU, 1 dec - Sputnik. n fiecare an, pe 1 decembrie, toți românii sărbătoresc ziua Marii Uniri din 1918. Acest an este unul jubiliar, an n care se împlinesc 100 de ani de la acel eveniment.

În anul 1990, Parlamentul României a decis ca data de 1 decembrie să fie declarată drept Zi Națională.

Evenimentele festive sunt organizate pe întreg teritoriul României.

Ziua Unității Naționale (Marea Unire) a avut loc în anul 1918, când la Marea Adunare de la Alba-Iulia a fost adoptată o rezoluţie prin care atesta unirea tuturor românilor din Transilvaniei, Banat, Crișana și Maramureș cu România.

Legea Unirii a fost ratificată ulterior prin decret de lege, în 11 decembrie 1918 de regele Ferdinand, fiind votată de Adunarea Deputaţilor în şedința din 29 decembrie 1919.

1 decembrie nu este prima zi naţională a României. Între anii 1866-1947, 10 mai a fost considerată sărbătoarea şi ziua naţională a României, deoarece Prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a depus în ziua de 10 mai 1866 jurământul în faţa adunării reprezentative a Principatelor Române Unite. În amintirea acestui eveniment, la 10 mai 1877, Carol a proclamat în faţa Parlamentului independenţa României.

După abdicarea regelui Mihai I, în 30 decembrie 1947, a fost proclamată Republica Populară Română și a fost adoptată drept sărbătoare naţională ziua de 24 august.

În data de 1 Decembrie, în toată țara au loc manifestații militare și religioase, atât la Alba Iulia, locul unde s-a înfăptuit Unirea, cât și în București.

Cu prilejul Centenarului, la Catedrala Patriarhală va fi oficiată o slujbă de Te Deum, începând cu ora 12:00.