Incredibil: Tot mai puțini studenţi albi în universităţile unui stat din Uniunea Europeană

CHIȘINĂU, 16 dec – Sputnik. Universități din Marea Britanie urmăresc să recruteze mai mulți studenţi bărbaţi albi, având în vedere că aceştia au devenit un „grup minoritar”, raportează The Telegraph.

Potrivit ziarului, universităţile Essex și Aston au devenit „primele instituții non-elitiste din Marea Britanie care au introdus acest obiectiv în planul oficial de recrutare”, în timp ce Agenția de Statistică pentru Învățământul Superior a dezvăluit că studenții albi britanici au devenit o minoritate în aproximativ „una din zece instituții”.

© REUTERS / Michael Dalder Ungaria condamnă studiile gender în universități: Oamenii se nasc bărbați sau femei

„Când am realizat raportul nostru, am fost șocați să aflăm că atât de puține instituții de învățământ superior au acest obiectiv. Problema este atât de evidentă și am continuat să dăm înapoi în acest sens”, a declarat Nick Hillman, directorul Institutului pentru Politici în Învățământul Superior, care a publicat „un raport despre situația tinerilor în educație”.

El a adăugat că „oamenii se opun acestei agende – ni s-a spus că greșim să avem în vedere genul și că ar trebui să ne intereseze doar educaţia”.

Totuși, ziarul subliniază că personalul universitar „manifestă reacții amestecate cu privire la planurile care îi vizează în mod specific pe bărbaţii albi”, din cauza îngrijorărilor că s-ar putea confrunta cu eventuale acuzații de rasism, scrie Sputniknews.com.