România şi-a ales reprezentantul la Eurovision 2019: Cine este Ester Peony

BUCUREŞTI, 18 feb – Sputnik, Georgiana Arsene. Pe numele său real Alexandra Creţu, Ester Peony este o cântăreaţă şi compozitoare de origine română.

Ea şi-a descoperit pasiunea pentru muzică încă de când era mică şi locuia împreuna cu familia în Montreal, Canada.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Cine va reprezenta Rusia la „Eurovision-2019”

În urmă cu patru ani, Ester se face remarcată în mediul online prin înregistrarea unor cover-uri în stil propriu. Acest lucru i-a adus aprecierea internauţilor, dar a fost şi momentul în care a semnat cu o casă de discuri din România.

Un an mai târziu, a debutat pe radio şi TV cu piesa „Sub aripa ta“ (feat. Vescan), care s-a bucurat de succes, clasându-se săptămâni la rând în topurile radiourilor şi posturilor TV de muzică din România. Totodată, începe să concerteze atât solo, cât şi în cadrul unui turneu organizat prin ţară alături de Puya, Vescan, Doddy şi Anastasia. În 2018 lansează primul EP, „Dig It“, unde Ester se numără printre principalii compozitori.

Împreună cu Alexandru Şerbu şi Ioana Victoria Badea scrie „On a Sunday“ cu care se înscrie în Selecţia Naţională Eurovision 2019. În prezent, Ester lucrează la primul ei album care va fi lansat în 2019, informează stiripesurse.ro.

La încheierea votului, aceasta le-a transmis fanilor că le mulţumeşte şi că va face treabă bună la Tel Aviv.

Ester Peony a câştigat cu piesa „On a Sunday” (65 de puncte).

Bella Santiago, cu „Army of Love” a primit 50 de puncte, iar Laura Bretan, cu „Dear Father”, 48 de puncte.

Punctajele de la televot, rol decisiv © Sputnik / Miroslav Rotari Eurovision 2019: Interpretul care ar fi putut ajunge în finală la Tel Aviv

Reamintim că în ultimul act al selecţiei naţionale Eurovision România au concurat, alături de Ester Peony, Linda Teodosiu cu piesa „Renegades”, Olivier Kaye - „Right now”, Laura Bretan cu „Dear father”, Teodora Dinu - „Skyscraper” , Claudiu Mirea - „We Are The Ones”, Aldo Bşaga - „Your journey”, Letitia Moisescu & Sensibil Balkan - „Daina”, Bella Santiago - „Army Of Love”, Trooper - „Destin”, Dya & Lucian Colareza - „Without You (Sin Ti)” şi Mirela Vaida - „Underground”.

Reprezentantul României la Eurovision a fost ales de un juriu format din Tali Eshkoli, Head of Event & Content Eurovision Song Contest 2019, Emmelie de Forest, laureata a ediţiei din 2013, Deban Aderemi şi William Lee Adams, jurnalişti şi influenceri, Şerban Cazan, Head of Production HaHaHa Production şi artistul Alex Calancea din Moldova.

În ultimul act al selecţiei naţionale, punctajele obţinute prin televot au avut ponderea punctajului acordat de către un membru al juriului.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de ţări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Urmăriți Sputnik Moldova pe rețeaua de socializare OK>>>