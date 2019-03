Scandalos: Facebook, sub urmărire penală pentru tranzacții secrete de partajare a datelor

CHIȘINĂU, 17 mart - Sputnik. Un mare juriu din New York a citat două înregistrări ale producătorilor de dispozitive ca parte a unei anchete penale în legătură cu unele dintre cele 150 de parteneriate juridice cu dubioase legături de date Facebook falsificate cu companii de tehnologie și alte mari corporații, potrivit unor surse familiarizate cu cererile care au vorbit pentru New York Times.

"Colaborăm cu anchetatorii și luăm aceste probe în serios", a declarat un purtător de cuvânt Facebook într-o declarație, adăugând: "Am depus mărturie publică, am răspuns la întrebări și am promis că vom continua să facem acest lucru".

Parteneriatele secretive ale Facebook de partajare de date au permis companiilor tech precum Amazon, Microsoft și Spotify (și companiilor non-tech precum Royal Bank of Canada) să citească, să scrie și chiar să ștergă mesajele private ale utilizatorilor, să vadă contactele utilizatorilor prin prietenii lor și, altfel, să ocolească setările Facebook de confidențialitate, chiar dacă utilizatorul a optat pentru dezactivarea partajării în speranța de a evita o astfel de intruziune.

Producătorii de dispozitive mobile au primit o afacere deosebit de dulce, potrivit documentelor interne Facebook văzute de Times. Apple, de exemplu, a reușit să aibă acces la numerele de contact și înregistrările din calendar de la utilizatori care credeau că au dezactivat toate partajările, fără să fie cunoscute de utilizatori - deși Apple susține că nu avea nicio idee că Facebook le-a acordat acces special și că nu a eliminat date de la dispozitivele utilizatorilor.

Comisia Federală pentru Comerț a fost amendată de mai multe miliarde de dolari, care ar fi cea mai mare amendă vreodată, de la dezvăluirile Cambridge Analytica prin care au fost recoltate datele cu caracter personal de 87 de milioane de utilizatori; parteneriatele de partajare a datelor, care par să încalce un acord de consimțământ impus de FTC în 2011, sunt doar un alt scandal pe o listă lungă și lungă.

CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a anunțat săptămâna trecută că compania va începe în cele din urmă să prioritizeze confidențialitatea utilizatorilor, după ce dezvăluirile de abuzuri îngrozitoare au inspirat sute de mii de utilizatori să ștergă aplicația de pe telefoanele lor. Mai bine mai târziu decât niciodată, nu?