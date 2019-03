Imagini incredibile la psihiatrie: Bolnavii fac asta printre gratii - Video

CHIȘINĂU, 17 mart – Sputnik. Un caz ieșit din comun a avut loc la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Târgu Jiu. O tânără pacientă, semi-dezbrăcată, a fost filmată în timp ce se săruta printre niște gratii cu un alt pacient de pe secție, iar un altul o pipăia, scrie antena3.ro.

Diana Pușcașu, fiica vitregă a managerului spitalului, a recunoscut că a realizat filmarea respectivă și a explicat din ce motiv.

”Eu cred că este o reacție firească și orcine ar fi fost în locul meu ar fi făcut la fel. Eu am anunțat asistentul șef din ziua respectivă, să ia măsuri. A dat din umeri. La rândul meu, am anunțat mai departe conducerea unității. Asistent șef era atunci Marius Drumen. Asistenta șefă era în concediu și el îi ținea locul. Mi-am anunțat superiorii pentru că așa am considerat că este normal. Nu am considerat că este normal să se întâmple așa ceva într-o secție de spital”, a precizat Diana Pușcasu.

Totul a ieșit la iveală într-o conferinţă de presă care a avut loc joi, 7 februarie 2019. Managerul Gigel Capotă a spus că un jurnalist deţine un film care urmează să fie dat publicităţii şi că tot ce are de spus în acest caz este că a luat anumite măsuri administrative.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич Avertismentul medicilor: De ce unii consumatori de cafea ajung la psihiatrie

”Am fost acuzat că la Secția Psihiatrie o să apară, în următoarele zile, am și o solicitare în baza legii 544 de la unul dintre colegii dumneavoastră, să prezint anumite documente pe care le voi prezenta, o să apară un film, că ce s-a întâmplat acolo, în secție. Noi știam acest film care s-a întâmplat, nu o să vă povestesc despre el, o să-l vedeți, că o să apară, dar noi, comitetul director, ne-am dus în cadrul acestei secții, noi în orice secție trebuie să știm în orice moment ce se întâmplă, și știm, pentru că avem toate pârghiile necesare ca să știm și să intervenim administrativ”, le-a comunicat Gigel Capotă jurnaliştilor prezenţi la conferinţa de presă.

Urmăriți Sputnik Moldova pe rețeaua de socializare OK>>>