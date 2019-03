Moldovenii din Germania: Meseriile şi regiunile cu cel mai mare salariu minim în 2019

CHIȘINĂU, 25 mart – Sputnik. Moldovenii care locuiesc în Germania sau cei interesaţi să lucreze în această ţară pot afla ce salariu minim pot avea în 2019 în funcţie de meseria pe care o au, dar şi de regiunea unde locuiesc.

În acest sens, pot consulta tabelul de mai jos, prezentat de gutejobs.ro:

La nivel general /Allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn

Vestul Germaniei 9,19 € /oraBerlin 9,19 € /oraEstul Germaniei 9,19 € /oraValabilitate Ian. 2019 – Dec. 2019

Lucratori in salubrizare / Müllabfuhr-Arbeiter

Vestul Germaniei 9,19 € /ora

Berlin 9,19 € /ora

Estul Germaniei 9,19 € /ora

Valabilitate Ian. 2019 – Dec. 2019

Muncitori in constructii / Werker in der Bauhauptgewerbe

Vestul Germaniei 12,20 € /ora

Berlin 12,20 € /ora

Estul Germaniei 12,20 € /ora

Valabilitate Mar. 2019 – Dec. 2019

Meseriasi in constructii / Fachwerker in der Bauhauptgewerbe

Vestul Germaniei 15,20 € /ora

Berlin 15,05 € /ora

Valabilitate Mar. 2019 – Dec. 2019

Pedagogi in educatie si formare profesionala /Pädagogische/r Mitarbeiter/in

Vestul Germaniei 15,72 € /ora

Berlin 15,72 € /ora

Estul Germaniei 15,72 € /ora

Valabilitate Ian. 2019 – Dec. 2019

Constructori de acoperisuri / Dachdeckerhandwerk

Vestul Germaniei 13,20 € /oraBerlin 13,20 € /oraEstul Germaniei 13,20 € /oraValabilitate Ian. 2019 – Dec. 2019

Electricieni (montaj) / Elektrohandwerk (Montage)

Vestul Germaniei 11,40 € /ora

Berlin 11,40 € /ora

Estul Germaniei 11,40 € /ora

Valabilitate Ian. 2019 – Dec. 2019

Muncitori curatenie interior /Gebäudereinigerhandwerk Innenreinigung

Vestul Germaniei 10,56 € /ora

Berlin 10,56 € /ora

Estul Germaniei 10,05 € /ora

Valabilitate Ian. 2019 – Dec. 2019

Muncitori curatare fatade /Gebäudereinigerhandwerk Außen- und Glasarbeiten

Vestul Germaniei 13,82 € /ora

Berlin 13,82 € /ora

Estul Germaniei 12,83 € /ora

Valabilitate Ian. 2019 – Dec. 2019

Schelari / Gerüstbauerhandwerk

Vestul Germaniei 11,35 € /ora

Berlin 11,35 € /ora

Estul Germaniei 11,35 € /ora

Valabilitate Iulie 2018 – Mai 2019

Muncitori in agricultura, paduri, gradinarit / Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Vestul Germaniei 9,19 € /oraBerlin 9,19 € /oraEstul Germaniei 9,19 € /oraValabilitate 2019

Leasing de personal (muncitori temporari) /Leiharbeit/Zeitarbeit

Vestul Germaniei 9,49 € /ora

Berlin 9,27 € /ora

Estul Germaniei 9,27 € /ora

Valabilitate Apr. 2018 – Mar. 2019 (Dec. 2018 pentru Est si Berlin)

Leasing de personal (muncitori temporari) /Leiharbeit/Zeitarbeit

Vestul Germaniei 9,79 € /ora

Berlin 9,49 € /ora

Estul Germaniei 9,49 € /ora

Valabilitate Apr. 2019 – Sep. 2019 (Ian. 2019 – Sep. 2019 pentru Est si Berlin)

Leasing de personal (muncitori temporari) /Leiharbeit/Zeitarbeit

Vestul Germaniei 9,96 € /ora

Berlin 9,66 € /ora

Estul Germaniei 9,66 € /ora

Valabilitate Oct. 2019 – Dec. 2019

Zugravi, vopsitori necalificati / Maler- und Lackiererhandwerk ungelernt

Vestul Germaniei 10,60 € /oraBerlin 10,60 € /oraEstul Germaniei 10,60 € /oraValabilitate Mai 2018 – Apr. 2019

Zugravi, vopsitori necalificati / Maler- und Lackiererhandwerk ungelernt

Vestul Germaniei 10,85 € /ora

Berlin 10,85 € /ora

Estul Germaniei 10,85 € /ora

Valabilitate Mai 2019 – Apr. 2020

Zugravi, vopsitori calificati / Maler- und Lackiererhandwerk Geselle

Vestul Germaniei 13,30 € /ora

Berlin 13,30 € /ora

Estul Germaniei 12,95 € /ora

Valabilitate Mai 2018 – Apr. 2020 (din Mai 2019 in Est)

Personal ingrijire bolnavi / Pflegebranche

Vestul Germaniei 11,05 € /ora

Berlin 11,05 € /ora

Estul Germaniei 10,55 €/ora

Valabilitate Ian. 2019 – Dec. 2019

Cosari / Schornsteinfegerhandwerk

Vestul Germaniei 13,20 € /oraBerlin 13,20 € /oraEstul Germaniei 13,20 € /oraValabilitate Oct. 2018 – Dec. 2020

Cioplitori si lucratori in piatra / Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk

Vestul Germaniei 11,40 € /ora

Berlin 11,40 € /ora

Estul Germaniei 11,40 € /ora

Valabilitate Mai 2018 – Apr. 2019

Muncitori in industria textila si de confectii / Textil- und Bekleidungsindustrie

Vestul Germaniei 9,19 € /ora

Berlin 9,19 € /ora

Estul Germaniei 9,19 € /ora

Valabilitate Ian. 2019 – Dec. 2019

Muncitori industria de prelucrare a carnii /Fleischindustrie

Vestul Germaniei 9,19 € /oraBerlin 9,19 € /oraEstul Germaniei 9,19 € /oraValabilitate Ian. 2019 – Dec. 2019

Potrivit sursei citate, salariul minim pe ramură este valabil indiferent dacă angajatorul își are sediul în Germania sau în altă țară.

Ramurile care au parte de o atenție specială sunt următoarele:

domeniul construcțiilor;

curățenie;

curierat;

servicii de pază și protecție;

minerit;

servicii de spălătorie;

gestionarea deșeurilor, inclusiv curățarea străzilor și dezapezire;

servicii de formare profesională;

prelucrarea cărnii și a produselor din carne;

îngrijirea bătrânilor și persoanelor bolnave.

În Germania există trei zone geografice mari în care salariul minim poate fi diferit: landurile din Germania de vest, Berlin şi landurile din Germania de est. În landurile din vest și sud salariul minim este mai mare. Statisticile arată că și salariile normale sunt mai mari în vestul Germaniei decât în est și în Berlin.