Ultima oră: Incendiu teribil la o clădire de birouri - Oamenii sar pe ferestre (Video)

CHIȘINĂU, 28 mart – Sputnik. O clădire de birouri de 19 etaje din orașul Dhaka, capitala Bangladeshului, a fost cuprinsă de flăcări în timp ce mai multe persoane se aflau în înăuntru, scrie presa locală.

Incendiul a izbucnit la ora 13:00, în FR Tower din cartierul Banani, potrivit serviciului de pompieri.

A #terrible and #devastating #fire has broken out in #Banani , #FRTower , multiple #casualties suspected, with people jumping off from the building to save themselves. #prayers for the poor souls. Warning #graphicvideo pic.twitter.com/xlNkoelh7n

​În imaginile video publicate pe internet se observă cum unele persoane încearcă să sară pe geamuri pentru a se salva de flăcări.

#bangladesh#fire Several people is trapped in the tower and some man break the window and slide down from the electric line . it is very dangerous pic.twitter.com/bzFdTUhjU0