Cercetare: Cinci țări cu cele mai mari rezerve de aur de pe Pământ

CHIȘINĂU, 8 apr - Sputnik. Volume de aur au fost înghiţite de regulatorii din întreaga lume în 2018, ajungând la cel de-al doilea cel mai mare nivel anual înregistrat, a declarat la începutul acestui an World Gold Council (WGC).

Firma de cercetare din industrie a subliniat că, anul trecut, băncile centrale au cumpărat 651,5 tone metrice de metal prețios, marcând o creștere de 74 la sută față de anul precedent.

Rezervele de aur ale autoritățile de reglementare monetară se află la un nivel de 50 de ani distanţă de următoarele state care alcătuiesc în prezent lista celor mai mari deținători de aur din lume.

În ultimii șase ani, Banca Centrală Rusă a sporit extrem de mult achizițiile de aur. În 2017, țara a eliminat China din lista primilor cinci mari deținători de aur. Anul trecut, Rusia a devenit cel mai important cumpărător de aur din lume cu achiziții nete ajungând la 651,5 tone metrice. În luna februarie, Banca Centrală Rusă a suplimentat rezervele valutare cu 31,1 tone de aur, ridicând cantitatea rezervei de metale prețioase la 2149 de tone.

Parisul ar deține 2518 tone de metale prețioase, ceea ce reprezintă aproximativ 60 la sută din totalul rezervelor valutare ale Franței. Politicianul francez Marine Le Pen, liderul Partidului Frontului Național, a cerut în mod repetat înghețarea vânzării aurului națiunii, precum și repatrierii tuturor lingourilor franceze deținute de state străine.

Cu 2534 de tone de aur în rezervele sale, Italia se clasează pe locul trei în top. Suma reprezintă aproape 70 sută din rezervele valutare ale națiunii. În conformitate cu politica urmată de Banca Italiei, aurul este cea mai sigură investiție în perioade de turbulențe economice și o protecție împotriva volatilității dolarului american.

