Declarație: Kim Jong-un - „Visez de mai mulți ani să ajung în Federația Rusă”

CHIȘINĂU, 24 apr – Sputnik. Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a rămas impresionat de primirea călduroasă care i s-a făcut în Rusia și a recunoscut că și-a dorit de mai mulți ani să ajungă aici, potrivit administrației Ținutului Primorie.

În timpul întrevederii la stația Hasan cu delegația rusă, din care făcea parte și guvernatorul Ținutului Primorye, Oleg Kojemyako, președintele Consiliului de Stat al Coreei de Nord a subliniat că de mai mulți ani visează să viziteze Rusia, se spune în comunicat.

“Am auzit multe lucruri bune despre țara dumneavoastră și visam demult s-o vizitez. Au trecut șapte ani de când am ajuns la conducerea țării și doar acum am reușit să ajung în Rusia, a declarat Kim Jong-un”, citat de serviciul de presă al administrației ținutului.

Kim Jong-un a mai adăugat că tatăl lui, Kim Jong-il, avea o mare dragoste pentru Rusia și acum, urmând tradiția, șeful statului planifică să consolideze cooperarea între ambele state.

„Sper că și în viitor voi vizita țara dumneavoastră, pornind de la relațiile prietenești cu președintele vostru”, a subliniat Kim Jong-un.