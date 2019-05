Vîșinski a calificat acuzațiile ce i se aduc drept răzbunare

CHIȘINĂU, 14 mai – Sputnik. În scrisoarea sa către colegi, directorul portalului RIA Novosti Ucraina, Kiril Vîșinski, care deja de un an se află după gratii în Ucraina, a calificat acuzațiile care i se aduc drept răzbunare și jocuri politice ale lui Petro Poroșenko, aflat acum pentru ultimele zile la conducerea țării.

Vîșinski și-a exprimat convingerea că va reuși să demonstreze falsitatea acestor acuzații, în cazul în care procesul va fi unul corect.

„Am stat aproape un an în închisoare din cauza acuzației false de trădare de patrie. În acest an mi-am amintit de mai multe ori ce am scris și am redactat, ce a apărut pe site-ul RIA Novosti Ucraina în perioada în care m-am aflat la conducerea lui și m-am convins încă o dată că eu și jurnaliștii care au activat împreună cu mine și-au îndeplinit onest atribuțiile de serviciu, fără să încalce nici cu o iotă principiile de bază ale jurnalisticii și libertății cuvântului. Toate de câte sunt acuzat – trădare de patrie, propagandă antiucraineană, activitate subversivă – sunt o răzbunare pentru adevărul din articolele noastre și jocuri politice ale administrației președintelui Poroșenko, care este pe cale de a pleca”, a scris Vîșinski în scrisoare.

„Sunt sigur că voi reuși să dovedesc acest lucru în instanță, dacă procesul va fi într-adevăr corect, echitabil”, a subliniat jurnalistul.

Vîșinski a fost reținut la Kiev pe data de 15 mai 2018, fiind învinuit de susținerea republicilor autoproclamate din Donbas și trădare de patrie. Pedeapsa maximă prevăzută de articolul respectiv este de 15 ani de închisoare. Pe 17 mai 2018, instanța din orașul Herson a decis să-l plaseze pe Vîșinski în arest preventiv.

Miercuri, 15 mai, ora 10.00, la Ambasada Ucrainei din Moscova situată pe strada Leontiev, nr.18, va avea loc o acțiune de solidaritate cu Vîșinski, care deja de un an se află după gratii, fiind acuzat de trădare de patrie.

La acțiunea de pichetare a Ambasadei vor participa jurnaliști, activiști civici, apărători ai drepturilor omului, și simpli cetățeni cărora nu le este indiferentă soarta jurnalistului. O pancartă cu lungimea de 365 centimetri va simboliza fiecare zi petrecută de Kiril în închisoare.

AIP „Rossia segodnia”, care este organizatorul acțiunii, face apel către colegii-jurnaliști și toți cei cărora nu le este indiferentă soarta lui Vîșinski să se alăture acestei manifestații.

În timpul unei ședințe de judecată, Vîșinski a făcut apel după ajutor la președintele Rusiei, Vladimir Putin, și a declarat că va renunța la cetățenia ucraineană. Putin a calificat situația ca fiind una fără precedent, declarând că Vîșinski a fost arestat „pentru exercitarea directă a atribuțiilor sale profesionale, pentru exercitarea funcției de jurnalist”. Moscova i-a trimis Kievului o notă de protest, cerând să fie încetate violențele împotriva reprezentanților presei.

În aprilie 2019, peste 250 de jurnaliști din Rusia și din întreaga lume au semnat un apel către Vladimir Zelenski cu rugămintea de a-l elibera pe Vâșinski.

Reprezentantul OSCE pentru problemele libertății mass-media, Harlem Désir, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu acțiunile autorităților de la Kiev față de RIA Novosti Ucraina. După ultima prelungire a termenului de arest al lui Vîșinski, Désir și-a exprimat dezamăgirea față de poziția Ucrainei și a cerut ca jurnalistul să fie eliberat.

Comentând situația în cazul Vîșinski, secretarul general al OSCE, Thomas Greminger, a menționat că toate țările care fac parte din această structură și-au asumat obligația să contribuie la crearea condițiilor în cadrul cărora jurnaliștii să poată activa în orice stat membru al OSCE, de aceea aceste țări trebuie să respecte standardele internaționale și să nu se implice în activitatea mass-media.

