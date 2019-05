Vești bune pentru moldovenii din Italia - Ajutoarele pentru copii au fost majorate

Părinţii din Italia care au copii născuţi pe parcursul ultimului an au parte de o veste bună. Guvernul italian ia măsuri pro-familie, care au scopul de a contracara declinul demografic.

CHIȘINĂU, 20 mai – Sputnik. Ajutorul „bonus bebè” acordat de statul italian proaspeţilor părinţi crește de la 80 de euro la 110 euro pe lună.

În plus, se acordă deduceri de 19% din cheltuielile pentru produsele necesare îngrijirii copilului – lapte praf, scutece etc. - până la un plafon de 1.800 de euro de copil, pe an, potrivit Il Messaggero.

De asemenea, bonusul pentru copii s-a extins la veniturile ISEE de până la 35.000 de euro, astfel că numărul beneficiarilor se va dubla.

Bonusul va crește cu 20% de la cel de-al doilea copil și se va ridica la suma la 132 de euro.

În cazul familiilor cu venit anual de sub 7.000 de euro, va exista o creștere suplimentară a ajutorului până la 192 de euro pe lună.