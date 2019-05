Moldovenii din Germania: Noi informaţii despre angajarea şi munca în această ţară

CHIȘINĂU, 29 mai – Sputnik. Odată sosiţi în Germania, moldovenii trebuie să ştie care sunt primii paşi în căutarea unui loc de muncă şi pentru a se integra mai uşor în societatea acestei ţări.

Este recomandabil ca în prima săptămână de la sosire să vă înregistrați la Bürgeramt/Einwohnermeldeamt (Direcția de Evidență a Populației), cu pașaportul sau buletinul. Veți primi o adeverință de domiciliu (Meldebescheinigung), de care veţi avea nevoie la toate autoritățile și casele de asigurări de sănătate din Germania, potrivit ziarulromanesc.de, care citează din proiectul Faire Mobilität („mobilitate echitabilă”). Iar dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, trebuie să vă înregistrați la Agentur für Arbeit (Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă).

De asemenea, puteţi depune cerere de participare la un curs de integrare, care costă 1,20 euro pe oră şi cuprinde în total din 660 de ore, fiind cofinanțat de Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Oficiul Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi).

În ceea ce priveşte munca în Germania, trebuie să ştiţi că angajatorul este obligat prin lege să vă înmâneze un contract de muncă în termen de o lună de la începerea activității. Totodată, nu vă lăsați intimidați sau forțați de angajator să lucrați fără salariu! Salariul trebuie plătit până cel târziu la mijlocul lunii următoare.

Pe lângă aceasta, angajatorul trebuie să vă înmâneze în fiecare lună un stat de plată, unde sunt trecute salariul și cotele pentru contribuțiile de asigurări sociale: sănătate, şomaj şi pentru impozitul pe venit. De asemenea, angajatorul are obligația să vă înregistreze la Asigurarea de Pensii.

În sectoare precum construcții, curățenie clădiri, îngrijire la domiciliu, servicii de pază și protecție, muncă temporară și industria electronică și electrotehnică etc. există salarii minime, aceasta însemnând că angajatorul nu are în niciun caz voie să vă plătească sub salariul minim pe economie.

În unele cazuri, salariul este condiţionat de norme pe care trebuie să le îndepliniți, însă aceasta nu este întotdeauna permis. Este bine să apelați la un centru de consiliere sau la sindicatul dumneavoastră. De exemplu, dacă curățați camere într-un hotel, angajatorul ar putea stabili câte camere trebuie să curățați într-o oră. Țineți întotdeauna o evidență a orelor lucrate şi să aveţi dovezi în acest sens. Fotografiați cu telefonul mobil munca prestată și locul de muncă. Angajatorul trebuie să vă plătească fiecare oră pe care ați lucrat-o pentru el indiferent de numărul camerelor pe care le-ați curățat.

Dacă ați muncit mai mult de două luni fără să fiți plătit, încetați activitatea până când angajatorul vă plătește salariul. Trebuie să comunicați în scris angajatorului că vă încetați activitatea deoarece nu v-ați primit salariul. Adunați cât mai multe informații despre angajatorul dvs. Cu cât aveți mai multe informații și dovezi, cu atât mai mari sunt șansele de a vă primi salariul.

Privind programul de lucru, nu se pot depăși 8 ore pe zi. Durata de lucru poate fi însă prelungită până la cel mult 10 ore pe zi cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de 24 de săptămâni sau 6 luni, să nu depășească 8 ore pe zi. Orele suplimentare trebuie să fie dispuse de angajator și plătite.

În ceea ce priveşte concediul, acesta nu poate fi sub durata minimă de concediu anuală care este reglementată prin lege.