Iranul este gata de un război cu Statele Unite ale Americii, însă mai speră la dialog

CHIȘINĂU, 30 mai - Sputnik. Teheranul este gata de un posibil război cu Statele Unite, însă speră că tensiunile dintre cele două state vor putea fi depășite prin dialog. În condițiile unor presiuni din partea Washingtonului, Iranul nu planifică să poarte negocieri cu directe și indirecte cu SUA, a anunțat într-un interviu acordat RIA Novosti, viceministrul Afacerilor Externe al SUA pentru problemele politice, Abbas Araghchi.

“În realitate, nu planificăm să purtăm negocieri cu SUA, directe sau indirecte. Nu purtăm negocieri sub presiunea cuiva, e o realitate”, a spus Araghchi în timpul vizitei efectuate în Qatar.

Potrivit lui, Iranul l-a auzit pe președintele SUA, Donald Trump, care a spus că nu-și dorește război, însă pentru Teheran „sunt mai importante acțiunile, nu vorbele”.

“Am purtat negocieri în jurul unui acord cuprinzător cu un grup de state, inclusiv SUA, am încheiat o înțelegere și am respectat-o, însă SUA au părăsit-o fără nicio temei și au introdus sancțiuni împotriva Iranului, pe când noi ne-am respectat toate obligațiile asumate, fapt demonstrat de 14 rapoarte ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Am așteptat mai mult de un an pentru a salva Planul Comun de Acțiune Cuprinzător și Măsuri Restrictive și pentru a-l păstra. În prezent, este imposibil să purtăm negocieri în condițiile presiunilor și sancțiunilor americane”, a subliniat MAE a Iranului.