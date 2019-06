Alegerile în PE: Suveraniștii la răscruce - Negocierile care răstoarnă Europa

BRUXELLES, 3 iunie - Sputnik, Daniela Porovăț. Partidele lui Nigel Farage (Partidul Brexit), al lui Salvini (Liga) și al lui Marine Le Pen (Adunarea Națională) sunt nucleele principale ale negocierilor care se poartă în aceste zile pentru constituirea unui grup suveranist unit în Parlamentul European.

Farage ar putea fi în situația în care nu-și va mai putea prelungi fostul său grup, EFDD, chiar dacă el aduce în Parlamentul European nu mai puțin de 29 de eurodeputați. Dar pentru constituirea unui grup nu e suficient doar un număr minim de 25 de europarlamentari, ceea ce Farage poate depăși și de unul singur cu partidul său, ci și ca aceștia să provină din minim șapte țări membre ale Uniunii. Așadar Farage ar avea nevoie de cel puțin un europarlamentar din alte șase state pentru a-și face un grup propriu în continuare, iar atractivitatea EFDD este mică de vreme ce va fi dominat de partidul Brexit care are doar scopul de a forța ieșirea Marii Britanii, un obiectiv neinteresant pentru alte țări.

Oricum, dacă Marea Britanie iese din UE până pe 31 octombrie 2019, acest grup va dispărea automat o dată cu plecarea aleșilor britanici. Mișcarea 5 Stele care făcea parte din EFDD este acum un partid aflat la guvernare care are și alte opțiuni și nu are motive serioase să se îngroape într-un grup dominat de proiectul Brexit cu care nu are nimic în comun.

Și atunci, lui Nigel Farage îi rămâne opțiunea, prevăzută de mulți, de a se alătura grupului patronat de Salvini care vrea să extindă puterea ENF, fostul grup suveranist, în viitorul Parlament European. În acest grup vor intra, probabil, Adunarea Națională a lui Le Pen, Alternativa pentru Germania, FPO-ul austriac, Partidul Finlandezilor, Partidul Poporului din Danemarca și EKRE din Estonia. Până aici, noul grup suveranist ar avea 73 de locuri, ceea ce îi asigură un onorabil loc patru printre grupurile Parlamentului European, după populari, socialiști și ALDE-Macron.

Desigur însă că Salvini nu se mulțumește cu atât și și-a trimis oamenii să negocieze cu Nigel Farage care poate aduce o zestre importantă de europarlamentari în grupul suveranist. Farage are legături mai vechi și cu Marine Le Pen care l-a susținut în lupta sa pentru Brexit, chiar dacă nu și-a unit forțele cu grupul acesteia. Cu venirea lui Farage, grupul lui Salvini ar ajunge la 102 eurodeputați, suflându-i în ceafă grupului ALDE-Macron și cu șanse să urce locul trei pe podiumul grupurilor politice europene.

Desigur, lovitura pe care voia să o dea Salvini era să aducă în grupul său partidele aflate la guvernare în Polonia și Ungaria (PiS și FIDESZ). Deja șeful echipei guvernamentale a lui Orban a dezumflat așteptările în această direcție, declarând că nu vede o colaborare între partidul acestuia și grupul lui Salvini. Acest lucru confirmă previziunile Sputnik care a arătat dinainte de europarlamentare că Viktor Orban își caută calea înapoi spre PPE, folosind și UDMR-ul din România ca monedă de schimb și impunând trecerea UDMR de partea taberei lui Iohannis ca să îi mulțumească și împace pe popularii europeni.

Dar FIDESZ și PiS ar putea colabora cu grupul lui Salvini pe chestiuni principiale și punctuale, cum ar fi chestiunea imigranților, votul lor cumulat putând fi definitoriu pe anumite propuneri în plenul PE.

Dacă FIDESZ se străduiește să reintre în grațiile PPE, reintroducând și UDMR în clanul PPE din România, întrebarea rămâne cu privire la soarta PiS, până acum un membru de vază în Grupul ECR (conservator), unde s-a împăcat foarte bine cu conservatorii englezi. Dar acest grup va fi mai slab decât până acum și, în plus, este amenințat de ieșirea Marii Britanii din UE, care, dacă și atunci când va avea loc, va schilodi grupul ECR prin retragerea europarlamentarilor britanici, la fel cum va păți și grupul EFDD dacă va mai exista. PiS are obiecții față de Le Pen, dar și față de politica lui Salvini de a distribui din povara imigranților și altor țări europene, lucru cu care nici FIDESZ nu e de acord.

Soluția de compromis ar fi o alianță între cele trei grupuri suveraniste care, dacă ar fi să voteze împreună pe teme comune, ar aduna peste 170 de voturi, o sumă impresionantă dacă avem în vedere că cel mai mare grup european, cel popular, are undeva la peste 170 de membri. O coaliție a voturilor ar funcționa ca o forță covârșitoare într-un Parlament fragmentat cum este cel care urmează să se instaleze la Bruxelles. Dacă în acest bloc ar veni și cele 13 voturi ale lui Orban, deja PPE ar fi depășit.

Săptămânile viitoare vor fi marcate de asemenea negocieri, iar puterea pe care o vor avea suveraniștii fie într-un singur grup, fie ca alianță la vot, îi va face pe populari și pe socialiști, primele două grupări politice, să cadă la pace cu ALDE-Macron pentru a-și securiza o majoritate cu care să aibă șanse să î ;și treacă agenda progresistă în fața blocadei suveraniste.