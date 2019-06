Incredibil: Un model „XXL” face dezvăluiri neașteptate – Ce spune despre diete

CHIȘINĂU, 7 iun – Sputnik. Admirată sau criticată, dar, cu siguranță, niciodată ignorată, Lorelei Bratu, cunoscută pentru aparițiile sale pe rețelele de socializare unde își etalează diverse ținute, de la cele casual, la cele elegante sau sexy, a vorbit, într-un interviu, despre diete, încredere în sine și… obiceiuri zilnice.

Lorelei Bratu nu este un model tipic – 90–60–90, ba, dimpotrivă, este o femeie cu forme, însă tocmai acest lucru o face să se evidențieze.

Aceasta spune că a ținut, în trecut, cure de slăbire și că și-a petrecut jumătate din viață încercând să slăbească.

”Am urmat drumul bătătorit pe care îl urmează toate femeile care sunt nemulțumite de corpul lor: am fost la nutriționiști, am plătit abonamente la săli de sport în care abia puneam piciorul, m-am înfometat, am avut perioade în care mâncam doar carne și perioade în care mâncam doar shake-uri din niște pliculețe cu prafuri”, a explicat Lorelei Bratu, potrivit csid.ro.

Ea a precizat că merge cu regularitate la sală de 3-4 ori pe săptămână și că, pe lângă sală, mai face și antrenamente de box, balet, yoga și dans.

În ceea ce privește meniul zilnic, Lorelei Bratu a explicat că nu conține nimic spectaculos și că încearcă, pe cât posibil, să mănânce cât mai sănătos. Totuși, a recunoscut că adoră carbohidrații și pâinea și că ea consumă alimentele pe care i le cere corpul său.

”Aș vrea ca toate femeile de pe lumea asta să se simtă mândre de corpul lor. Și să conștientizeze că nu trebuie să respecte vreun standard sau să se încadreze într-un șablon impus de societate. Viața e prea scurtă să pierdem vremea cu insecurități și complexe”, a subliniat Lorelei Bratu.