Xenia Deli, revenire uluitoare după naștere: Vezi ce corp sexy are modelul - Foto

CHIȘINĂU, 19 iun - Sputnik. Modelul Xenia Deli a devenit celebră în revista americană "Playboy". Acum, Xenia participă la numeroase reclame de diferite branduri, printre care se numără Victoria's Secret. Ea zice că după naștere a muncit mult la corpul său pentru a reveni la forma de până la evenimentul așteptat din viața ei.

„A fost un drum lung și muncă grea să revin la corpul meu după ce am născut” (It was a long way and hard work to get my body back after pregnancy:)”, a scris modelul pe pagina sa de socializare de pe Instagram, atașând și o poză.

Într-adevăr, ea a muncit mult cu exerciții fizice, cel puțin așa reiese din postările sale frecvente pe Instagram.

Xenia Deli, originară din Republica Moldova, s-a căsătorit acum 3 ani cu miliardarul egiptean Ossama Al Sharif.

În vara anului trecut ea a născut o fetiță, căreia i-a dat numele Anastasia.

Anterior, Xenia a ținut să sublinieze că fiica sa nu va purta niciodată hijab, iar faptul că este creștin-ortodoxă și soțul musulman nu creează situații de conflict în familie.