Temperatură istorică: Recordul absolut de căldură în Franța

CHIȘINĂU, 28 iun – Sputnik. Un nou record de temperatură a fost înregistrat în Franța pe 28 iunie, temperaturile ajungând la 44,3 grade C, la ora 13:48, la Carpentras, în Vaucluse, unul dintre cele patru departamente care au fost plasate sub avertizare de cod roşu de caniculă, informează Météo-France, citată de Sputnik France.

🌡️44.3°C : nouveau #record de #température absolu battu à #Carpentras dans le #Vaucluse en ce vendredi après-midi à 13h48. Précédent record : 44.1°C à Conqueyrac le 12/08/2003. ⚠️ Attention ce record reste provisoire, la valeur pourrait encore augmenter. pic.twitter.com/RHRkuRHgDh — Météo-France (@meteofrance) 28 iunie 2019

„Este (o temperatură) istorică”, a declarat președintele Étienne Kapikian pentru AFP, adăugând că ar putea fi atins un nou record până la sfârșitul zilei.

Recordul anterior de temperatură s-a înregistrat pe 12 august 2003, când au fost 44,1° la Saint-Christol-lès-Ales și Conqueyrac, în departamentul Gard, sudul ţării. Atunci, valul de căldură a ucis aproximativ 15.000 de persoane în Franța.

De la începutul acestei perioade de căldură extremă, în mai multe orașe s-a înregistrat recordul absolut: pe 27 iunie, în La Rochelle (40,2° C), iar pe 26 iunie, la Clermont-Ferrand (40,9° C), Superbesse (Puy-de-Calais), Dome, 33,7° C, la 1.297 m altitudine, sau la Le Tour (Haute-Savoie, 31,1° C la o altitudine de 1500 m).

Săptămâna aceasta, Europa se confruntă cu un val extrem de căldură care a fost numit „el infierno” de un meteorolog spaniol. S-au înregistrat recorduri de temperaturi în mai multe ţări, printre care Franţa, Germania, Spania, Italia.

Ministerul Afacerilor Externe a emis alerte de călătorie pentru românii din ţările europene cele mai afectate.