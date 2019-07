Îngrozitor: Zeci de morți și răniți după ce un autobuz s-a prăbușit într-un canal - Video

CHIȘINĂU, 8 iul - Sputnik. Cel puțin 29 de persoane au murit și alte câteva au fost rănite în accidentul din India din această dimineață, potrivit mass-mediei locale, care citează serviciile naționale de urgență, care au intervenit la fața locului.

Conform News18, șoferul autobuzului a pierdut controlul vehiculului, care a ieșit de pe autostradă și a căzut într-un canal.

Autoritățile regionale au exprimat condoleanțe familiilor celor decedați, iar serviciile medicale de urgență acordă asistență celor răniți.

Potrivit rapoartelor mass-media, operatorul regional de autobuze a promis să plătească despăgubiri rudelor celor uciși în incident.

Poliția locală a declarat pe Twitter că cel puțin 20 de pasageri au fost scoși în siguranță din autobuzul răsturnat, în condițiile în care operațiunea de salvare se află în plină desfășurare.

One Sleeper Coach passenger bus travelling from Lucknow to Delhi met with an accident on Yamuna Expressway. It fell into the side fall about 15 feet deep.



20 passengers rescued so far. Efforts are on for the rest.



IG Agra