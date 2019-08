„The Guardian” și-a cerut scuze pentru acuzațiile de fake-news în adresa agenției Sputnik

CHIȘINĂU, 7 aug – Sputnik. Ziarul britanic The Guardian și-a cerut scuze pentru acuzațiile aduse anterior agenției Sputnik de răspândirea a informațiilor false.

În aprilie a izbucnit incendiul la catedrala Notre Dame din Paris. Reporterul Sputnik France a făcut o poză în care apare clădirea în flăcări, iar în fața ei zâmbesc două persoane cu trăsături orientale.

© Sputnik / La cathédrale de Notre-Dame de Paris en proie aux flammes

Redacția nu a plasat niciun comentariu la imagini. Poza a fost răspândită în rețele de socializare, iar unii utilizatori au folosit-o drept argument în acuzațiile că musulmanii s-ar bucura de această tragedie. În același timp, presa occidentală a acuzat Sputnik de tentative de a provoca atitudini ostile ale societății față de comunitatea musulmană.

© Photo : Postarea ziarului Guardian în Instagram

Astfel, pe 19 aprilie, Guardian a plasat poza în selecția “Fake or for Real” (Fals sau Adevărat) din Instagram. Ziarul a trecut poza în categoria “fake-news”, făcând referință la opinia unor experți americani care afirmau că poza reprezintă un montaj.

La rândul său, Sputnik a prezentat dovezi prin care a demonstrat că poza este adevărat, publicând originalul cu toate metadatele.

Totuși, Guardian a recunoscut doar peste patru luni că a greșit.

“Exactitatea este importantă pentru noi, dacă sunteți fanul proiectului nostru Fake or for real, citiți vă rog următorul mesaj: în ediția Fake or for real din 19 aprilie am presupus că imaginea devenită virală, realizată în timpul incendiului de la Notre Dame, a fost redactată. Proprietarul pozei ne-a contactat și noi recunoaștem: poza nu a fost redactată. Ne cerem scuze pentru afirmațiile făcute”, se spune în postarea publicată de Guardian în Instagram Stories.