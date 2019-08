Vîșinski a dezvăluit pentru Sputnik cum și-a petrecut prima noapte acasă

CHIȘINĂU, 29 aug – Sputnik. Pentru Kiril Vîșinski, directorul portalului RIA Novosti Ucraina, prima noapte petrecută acasă după ce a fost eliberat a fost „una dintre cele mai bune nopți din ultimul an și ceva”. Jurnalistul a mărturisit acest lucru în discuția la telefon cu directorul agenției Sputnik Belarus, Andrei Kaciura.

„Mulțumesc, totul este bine. Această noapte s-a deosebit substanțial de majoritatea celor precedente, deoarece eram acasă și în libertate. Acestea sunt emoții pe care este greu să le redai în cuvinte. Deocamdată am mai multe emoții decât cuvinte”, a spus Vîșinski.

„În primul rând, m-am uitat ce este în frigider, am verificat apa și electricitatea, am început să însușesc din nou telefonul și internetul, deoarece în ultimul an am pierdut unele deprinderi”, a menționat jurnalistul.

Potrivit lui Vîșinski, colegii de celulă și angajații izolatorului de anchetă l-au tratat cu mare respect. În ceea ce privește starea sănătății, perioada „de un an și jumătate nu a trecut fără urmări, iar consecințele încă urmează a fi evaluate”, a adăugat Vîșinski.

Pur și simplu, în ultima vreme nu am trecut un examen medical serios. Deocamdată pot spune că mă simt normal și că nu am nevoie de ajutor medical urgent”, a precizat directorul portalului RIA Novosti Ucraina.

În discuția cu colegul său belarus jurnalistul nu și-a stăpânit emoțiile, comentând acțiunile întru susținerea sa. Fiecare dintre acestea a avut o importanță colosală.

„Le mulțumesc enorm colegilor, prietenilor, politicienilor, activiștilor civici, tuturor celor care, după ce am fost reținut, au vorbit despre inadmisibilitatea aflării în închisoare a unei persoane care a fost arestată pentru că și-a desfășurat activitatea sa de muncă. Îmi vine greu să spun acest lucru, pentru că, atunci când îmi amintesc prin ce am trecut, mi se urcă un nod foarte mare în gât”, a spus jurnalistul.

Kiril Vîșinski a fost reținut la Kiev pe data de 15 mai 2018, fiind învinuit de susținerea republicilor autoproclamate din Donbas și trădare de patrie. Pedeapsa maximă prevăzută de articolul respectiv este 15 ani de închisoare. Pe 17 mai instanța din Herson l-a arestat.

Vladimir Putin a calificat situația ca fiind una fără precedent, declarând că Vîșinski a fost arestat „pentru exercitarea directă a atribuțiilor sale profesionale, pentru exercitarea funcției de jurnalist”.

Moscova a trimis Kievului o note de protest cerând să fie încetată violența împotriva reprezentanților presei.

Reprezentantul OSCE pentru problemele libertății mass-media, Harlem Désir, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu acțiunile autorităților ucrainene împotriva RIA Novosti Ucraina la Kiev. După ultima prelungire a termenului de arest al lui Vîșinski, Désir și-a exprimat dezamăgirea față de poziția Ucrainei și a cerut ca jurnalistul să fie eliberat. Comentând situația în cazul Vîșinski, secretarul general al OSCE, Thomas Greminger, a menționat că toate țările care fac parte din această structură și-au asumat obligația să contribuie la crearea condițiilor în cadrul cărora jurnaliștii să poată activa în orice stat membru al OSCE, de aceea aceste țări trebuie să respecte standardele internaționale și să nu se implice în activitatea mass-media.