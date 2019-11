Moldovenii din UK: Zonele din Londra unde au loc cele mai multe furturi de mașini

CHIȘINĂU, 1 nov – Sputnik. Cifrele publicate de Poliția londoneză sunt îngrijorătoare: de la circa 151, în unele cartiere, până la peste 1300 de mașini furate în altele, potrivit mylondon.news, citat de ziarulromanesc.uk.

În perioada ianuarie-septembrie 2019 au avut loc 92.238 de infracțiuni legate de autovehicule, dintre care 22.790 de furturi de mașini.

Cartierele cele mai sigure, cu sub 400 de autoturisme furate în primele nouă luni ale anului, sunt zonele bune ale Londrei precum: Kingston Upon Thames – 151 de furturi, Sutton – 313, Richmond Upon Thames – 372, Merton – 388 și Harrow – 388.

De asemenea, cartierele unde au fost furate între 400 și 500 de mașini sunt Kensington and Chelsea – 424, Camden – 427, cu mențiunea că acolo au avut loc, în nouă luni, nu mai puțin de 28.917 alte infracțiuni, Islington – 438, Hammersmith and Fulham – 471.

În aceeaşi perioadă, în Westminster au avut loc 533 de furturi auto, iar în Hounslow, 608. În Hackney au fost furate 644 de mașini, iar în Bexley, o zonă considerată bună, au avut loc 709 astfel de infracțiuni. Tot în intervalul 700-800 de autovehicule furate se numără: Lambeth – 713, Waltham Forest – 715, Hillingdon – 717, Bromley -729, Tower Hamlets – 781, Wandsworth – 795. În Lewisham s-au înregistrat 814 furturi de mașini, în Croydon, sudul Londrei, 825, iar în Haringey au fost 830.

Top 10 al zonelor cu cele mai multe furturi de mașini

Pe locul 10 este Southwark, unde au fost furate 859 de autoturisme. În acest cartier au avut loc, potrivit statisticii, 29.553 de infracțiuni.

Locul 9 este ocupat de Barking and Dagenham, cu 884 de autoturisme furate, în timp ce numărul total de infracțiuni a fost de 14.948.

Ealing este pe locul 8, cu 886 de mașini furate. Tot în Ealing au fost înregistrate 23.397 de infracțiuni.

Unul dintre cartierele cu cei mai mulți români, Brent, este pe locul 7 în top, cu 951 de mașini furate. În Brent au avut loc 22.571 de infracțiuni.

Locul 6 este ocupat de Greenwich, unde au avut loc 961 de furturi auto, în acest cartier înregistrându-se 21.395 de infracțiuni.

Havering este pe locul 5, cu 974 de furturi de mașini.

Pe locul 4 este Newham, unde au avut loc 974 de furturi auto și 26.829 de infracțiuni.

Redbridge, cu 1.034 de furturi de mașini ocupă locul 3. Tot în Redbridge au avut loc 17.641 de infracțiuni în perioada menționată.

Pe locul 2 este Barnet, o altă zonă cu români, unde au fost furate 1.152 de autovehicule. În Barnet s-au înregistrat 23.159 de infracțiuni.

Pe locul 1 în topul furturilor de mașini din Londra este zona Enfield, unde au fost 1.305 furturi de mașini și unde au avut loc 22.269 de alte infracțiuni.