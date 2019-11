Șoc în Statele Unite ale Americii - Primul pas spre destituirea lui Trump a fost făcut

Camera Reprezentanților a aprobat rezoluția care poate duce la declanșarea formală a procedurilor de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump, iar acest vot deschide o nouă etapă publică în ancheta privind Ucraina.

CHIȘINĂU, 2 nov - Sputnik. Camera Reprezentanților, cu o majoritate democrată, a adoptat joi rezoluția cu 232 de voturi pentru și 196 împotrivă, aleșii conformându-se în mare parte instrucțiunilor partidului din care provin.

Donald Trump a reacționat pe Twitter la anunțul votului denunțând ”cea mai mare vânătoare de vrăjitoare din istoria americană”. ”Este nedrept, anticonstituțional și fundamental antiamerican”, a comentat și Casa Albă într-un comunicat.

De cealaltă parte însă opinia este fermă: ”Este democrația noastră în joc”, a spus președinta democrată a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi.

”Astăzi, Camera avansează în stabilirea procedurii pentru audierile publice”, astfel încât americanii ”își pot face propriile păreri asupra faptelor”, a adăugat Pelosi.

După ce Camera Reprezentanților a dat aviz procedurii de punere sub acuzare, urmează ca Senatul să înceapă procesul. Pentru ca la capătul acestei proceduri președintele să fie pus sub acuzare, este nevoie însă de o majoritate de două-treimi. Senatul, care are doar 100 de locuri, este controlat de republicanii lui Trump.

Proiectul de rezoluție aprobat ieri prevede audieri publice și participarea unui avocat al președintelui la dezbaterile din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților pe tema anchetării liderului de la Casa Albă.

Potrivit proiectului, avocații lui Trump vor putea audia martorii, să-și prezinte cazul, să răspundă la dovezile adunate și să ridice obiecții în cazul audierilor.

Parlamentarii democrați încearcă să demonstreze că Donald Trump a făcut presiune la Kiev pentru ca fostul vicepreședinte democrat Joe Biden, care este bine plasat în sondaje, și fiul său să fie anchetați pentru corupție. Președintele american neagă că s-ar face vinovat de ceva și acuză că este victima unei lovituri de stat.