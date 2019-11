Federația Rusă a finalizat livrarea sistemelor „S-400” Turciei înainte de termen

CHIȘINĂU, 2 nov – Sputnik. Rusia a finalizat înainte de termen livrarea tuturor componentelor sistemelor S-400 în Turcia, a anunțat directorul general al Rosoboronexport, Alexandr Miheev.

Anterior, ministrul turc al Apărării, Hulusi Akar, a declarat că sistemele S-400 în Turcia sunt gata să intre în funcție din primăvara anului viitorul.

“În 2019 Rosoboronexport a continuat să-și consolideze imaginea de partener sigur, de o companie dinamică și flexibilă, dispusă să poartă afaceri chiar și în condiții de presiuni puternice din partea concurenților. Implementăm cu succes instrumente financiare care face posibilă cooperarea cu partenerii noștri în pofida unor factori externi nefavorabili. Acest lucru dă roade. În pofida sancțiunilor, am finalizat înainte de termen livrarea tuturor componentelor S-400 Turciei, am creat și am deschis prima întreprindere comună de producție a armelor Kalașnikov din seria 200 în India”, a spus Miheev, citat într-un comunicat al companiei.

Livrările noului sistem antiaerian, care a provocat o criză în relațiile dintre Turcia și SUA, au început în mijlocul lunii iulie a acestui an. Anterior, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a spus că ultimele elementele ale sistemelor de rachetă, conform graficului, ar urma să ajungă în noiembrie-decembrie.

Contractul pentru livrarea Turciei a sistemului rusesc S-400 Triumf a fost semnat de compania Rosoboronexport în aprilie 2017, la Moscova. Acesta a devenit cel mai mare contract semnat vreodată de Rusia cu o țară NATO. Conform contractului, Rusia a livrat Turciei patru baterii ale sistemului de apărare antiaeriană S-400 în valoare de 2,5 miliarde de dolari.