Veste bună pentru moldovenii din UK: Scăderea preţurilor la locuinţe – Situaţia în ţară

CHIȘINĂU, 2 nov – Sputnik. Potrivit celor mai recente cifre publicate de Biroul Național de Statistică din Marea Britanie, prețurile la locuinţele din Londra au scăzut în 23 din 33 de cartiere, scrie publicaţia britanică mylondon.news.

În cartierul Kensington and Chelsea din centrul Londrei s-a înregistrat cea mai mare scădere pe plan local, prețurile locuințelor fiind în scădere cu 9,1% în ultimul an, până în august 2019. Aici s-a înregistrat cea mai mare scădere a preţului la locuinţe din Marea Britanie.

Locuințele din Brent valorează mai puțin cu 45.012 de lire sterline decât în urmă cu un an, prețul mediu fiind mai mic cu 8,7%, ajungând la 474.740 de lire sterline în luna august a acestui an. Este cea mai mare scădere de la an la an, o scădere cu 12,1% fiind înregistrată doar în septembrie 2009, adică imediat după începerea crizei financiare.

De asemenea, în cartierul Sutton, prețurile locuințelor au scăzut cu 4,5% într-un an, iar prețul mediu al unei case din zonă a ajuns acum la 370.154 de lire sterline, însemnând în scădere cu 17.256 de lire sterline față de anul precedent.

În Westminster, preţurile locuinţelor au scăzut cu 6,9%, însemnând o medie de 67.580 de lire sterline într-un an.

În Waltham Forrest, prețurile sunt în scădere cu 3,9% sau 17.553 lire sterline, iar în Hammersmith and Fulham s-a înregistrat o scădere cu 3,2%, sau 23.784 lire sterline.

În aceeași perioadă, cartierul Hillingdon înregistrează o scădere cu 3% a prețurilor, ceea ce înseamnă că locuințele valorează în medie cu 12.533 de lire sterline mai puțin. Tot o scădere cu trei procente înregistrează și Croydon, iar Havering cunoaște o scădere de 2,3% sau 8.505 lire sterline.

Pe de altă parte, prețurile locuințelor au crescut cu 3,9% în Lewisham, până la o medie de 425.996 lire sterline, și cu 5,4% în Hackney, ajungând la o medie de 574.354 lire sterline.

În pofida scăderilor preţurilor în Londra, prețurile medii ale locuințelor din Marea Britanie au crescut cu 1,3% în perioada menționată, potrivit cifrelor Biroului Național de Statistică.

Începând cu iunie 2016, a avut loc o încetinire generală a creșterii prețurilor locuințelor din Marea Britanie, aceasta fiind determinată în principal de încetinirea înregistrată în sudul și estul Angliei. În august, prețul mediu al unei case din Marea Britanie era de 235.000 lire sterline.

În Țara Galilor, prețurile locuințelor sunt în creștere rapidă, cu 4,5%, prețul mediu ajungând la 168.000 de lire sterline. Nord-estul Angliei a fost regiunea cu cea mai mare creștere anuală a prețurilor la locuințe, de 3,3%, urmată de Nord Vest, cu 3,1%.

Cea mai mică creștere anuală a fost înregistrată în Londra, unde prețurile au scăzut cu 1,4% în decursul anului, față de o scădere de 1,2%, în iulie 2019.