Alegeri prezidențiale în România – Primele rezultate preliminare BEC

După prelucrarea proceselor-verbale din 5804 secții de votare din cele 18.268 din România, Klaus Iohannis are 36,54%, Viorica Dăncilă – 26,79%, Dan Barna – 9,6%, iar Mircea Diaconu – 8,27%.

CHIȘINĂU, 10 nov – Sputnik. Primele rezultate preliminare ale alegerilor przidențiale din România prezentate de Biroul Electoral Central, arată că pe primul loc se clasează actualul președinte Klaus Iohannis.

După prelucrarea proceselor-verbale din 5804 secții de votare din cele 18.268 din România, Klaus Iohannis are 36,54%, Viorica Dăncilă – 26,79%, Dan Barna – 9,6%, iar Mircea Diaconu – 8,27%.

După prelucrarea datelor din 51 de secții de vot din diaspora, Klaus Iohannis este în cursă strânsă cu Dan Barna. Primul are 38,24 la sută din voturi, în timp ce al doilea are 38,12 la sută din sufragii. Viorica Dăncilă este pe locul al treilea, cu numai 5,37 la sută din voturi, iar Mircea Diaconu are 4,98 la sută.

La alegerile prezidențiale din România au participat 14 candidați.

Dacă viitorul președinte al României nu va fi decis în primul tur, pe data de 24 noiembrie 2019 se organizează al doilea tur de scrutin.

Conform legii, Președintele României se alege prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat și este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale permanente. În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin, la care participă numai primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

La alegerile pentru Președintele României, cetățenii români au putu vota la 37 de secții de votare deschise în Republica Moldova. Anul acesta, pentru prima oară în sistemul electoral românesc, votul în străinătate a derulat pe durata a trei zile.