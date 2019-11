”Planurile Americii pentru hegemonia mondială” - O carte șoc în România

Calistrat Atudorei, doctorand în filosofie la Universitatea din București, și-a lansat ieri la Târgul de Carte Gaudeamu lucrarea intitulată ”Planurile Americii pentru hegemonia mondială”, în versiunea în limba română și engleză (”America’s plan for world hegemony”)

BUCUREȘTI, 22 nov - Sputnik, Marius Holdean. Cartea lui Calistrat M Atudorei ”Planurile Americii pentru hegemonia mondială” a fost deja prezentată pe numeroase portaluri de știri și de analiză din lumea întreagă, în limbile arabă, germană, engleză, franceză, armeană și altele.

Potrivit autorului, după ce în decembrie 1991 Uniunea Sovietică a fost dizolvată oficial, Statele Unite a rămas singura mare putere a lumii. Dacă până atunci existaseră două mari blocuri de putere – blocul capitalist și cel comunist – din acel moment lumea a devenit unipolară, dominată tot mai net de America. Reprezentanții administrațiilor de la Washington au declarat că asumarea rolului de lider mondial presupune din partea Statelor Unite responsabilitatea de garant al stabilității și păcii la nivel global. În virtutea acestui statut auto-asumat America și-a arogat însă o serie de privilegii și inițiative care trădează, din păcate, alte intenții decât altruismul frumos prezentat de diplomați și larg propagat de mass-media, este opinia lui Calistrat Atudorei.

”Când ne raportăm la „America” – sau mai exact spus, la Statele Unite ale Americii – nu putem vorbi despre o entitate singulară, care să reprezinte o orientare unitară și nici măcar foarte coerentă. Pentru că, așa cum voi prezenta pe parcursul lucrării, în Statele Unite există o serioasă ruptură între clasa financiar-politică și populație sau chiar între grupul care îl susține pe actualul președinte, Donald Trump, și vechiul stabiliment politic-administrativ. Este, de asemenea, semnificativ un studiu foarte riguros al Universității Princetown, care afirmă că SUA nu mai este cu adevărat un stat democratic, ci unul condus de o oligarhie, de o „Elită”, care nu reprezintă cu adevărat voința populației. De altfel, despre această „Elită” au vorbit numeroase personalități din Statele Unite, printre care președinții Kennedy, Eisenhower sau Donald Trump. Este vorba despre acea structură denumită „complexul militaro-industrial”, „cartelul financiar”, „Statul Profund” (în sensul de „subteran”), „Statul Paralel” sau în diverse alte moduri. Așadar, când mă refer la „Planurile Americii”, nu înseamnă nici pe departe că aceste planuri ar reprezenta concepția sau voința predominantă a poporului american”, precizează autorul cu privire la conceptele folosite în cartea sa.

Acțiunile SUA și consecințele lor

El atrage atenția asupra activităților americane din ultimii ani:

”Așa-numitele „intervenții umanitare” din țări precum Irak, Libia sau Siria au lăsat în urmă un adevărat genocid (milioane de morți), un imens dezastru material, haos social și o uriașă suferință și nicidecum „democrația” și pacea mult-promise. Retragerea Americii din diferite acorduri internaționale majore, pe care anterior le ratificase – cum ar fi din Tratatul împotriva Rachetelor Balistice (ABM), din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF), din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului sau din Tratatul cu Iranul – indică o tot mai pronunțată situare a liderilor de la Casa Albă deasupra normelor internaționale ce vizează colaborarea și cooperarea și reflectă o sfidare aproape fățișă a majorității celorlalte state”, mai arată Calistrat Atudorei.

Autorul mai observă în lucrarea sa că a devenit deja o obișnuință ca Statele Unite să execute atacuri asupra altor țări fără a se mai sinchisi de opoziția Consiliului de Securitate al ONU sau fără a mai prezenta vreo dovadă pentru acuzațiile aduse respectivelor state.

”Siria a fost bombardată în ultimii doi ani doar pentru supoziții legate de atacuri cu arme chimice, rămase și acum în stadiul de acuzații neprobate. O altă obișnuiță deja foarte transparentă este – după cum veți vedea pe larg în paginile acestei lucrări – finațarea mai mult sau mai puțin secretă a grupărilor de „rebeli”. Aceștia reprezintă ulterior pretextul răsturnării unor guverne indezirabile pentru SUA (guverne care chipurile îi persecută pe „rebelii-protestatri”), fie pretextul „războiului împotriva terorii”. Să remarcăm că războiul „împotriva terorii” aduce și numeroase argumente pentru înarmare, motive pentru invazia altor state, justificări pentru supravegherea populației, precum și oportunități pentru vânzarea de armament”, mai spune Calistrat Atudorei în introducerea la lucrare.

Mai mult, în septembrie 2018, atunci când a fost acuzată la Tribunalul Penal Internațional pentru crime de război, administrația SUA a lansat amenințări fățișe că îi va sancționa pe oficialii Curții dacă vor declanșa vreo anchetă și că aceeași soartă o vor avea și statele care sprijină eventualele investigații, observă autorul.

Obiectiv oficial: Supremația Statelor Unite

Chiar în documentele sale oficiale, inclusiv în Strategia Națională pentru 2018, Casa Albă admite că primul său obiectiv este acela de a avansa o ordine internațională care să asigure supremația Statelor Unite. Deși diplomații americani ne asigură că aceasta este pentru binele tuturor, rămâne îngrijorătoare viziunea americană despre modul în care dorește să instituie un climat mondial de pace, observă Calistrat Atudorei, subliniind că viziunea strategilor SUA este cea de „realizare a păcii prin forță”, ceea ce implică, paradoxal, „pregătirea pentru război”! Și, într-adevăr, înarmarea SUA crește de la an la an. America are acum peste 800 de baze militare în afara țării, a ajuns foarte departe în militarizarea spațiului cosmic și urmărește continuu să își lărgească stocul de arme letale, extrem de puternice și de toate tipurile. Pentru ce fel de război se pregătește America în condițiile în care este deja cea mai mare putere din lume?, se întreabă Calistrat Atudorei.

El atrage atenția însă: contestarea supremației americane este însă un subiect foarte sensibil, mai ales în țările dominate total (sau, poate că e mai bine zis, „colonizate”) de Statele Unite. Subiectul deficiențelor „visului american” este un fel de tabu (de neatins), iar alternativa este imediat scoasă în evidență: ar fi mai bine să ne conducă Rusia sau China? Sau să ajungem să fim dominați de Islam? Sau să scăpăm terorismul internațional de sub control? Politicienii, comentatorii și analiștii din țările „americanizate” apreciază unanim prin mass-media că cineva trebuie să conducă și atunci cel mai bine este să fie America!, nu se sfiește să arate Calistrat Atudorei.

Autorul ne arată că scopul cărții este acela de a oferi o imagine a relațiilor de putere pe plan internațional, relații ce sunt dominate net, de la sfârșitul Războiului Rece, de către Statele Unite.

Lucrarea reprezintă o cercetare fundamentată pe surse dintre cele mai credibile: documente oficiale sau recent desecretizate, declarații ale unor personalități importante, evenimente consemnate de istorici sau de mass-media, interpretări ale experților din diferite domenii.

