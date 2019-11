Dezastru în sudul Franţei: Imagini video de groază

INTEMPÉRIES : Un homme porté disparu dans le Var, des centaines d'évacuations à Hyères, Fréjus et Roquebrune-sur-Argens. 2400 foyers privés d'électricité. L'A8 fermée. La Brague et la Siagne débordent. Début d'évacuations en cours à Biot et Mandelieu dans les Alpes-Maritimes. pic.twitter.com/fdeTdYGvOg