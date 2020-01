Omorârea lui Soleimani ar putea duce la tensionarea situației în Orientul Mijlociu

CHIȘINĂU, 3 ian - Sputnik. Moscova consideră că asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, în urma unei lovituri aeriene a SUA în apropiere de Bagdad, este ”o aventură” care va duce la tensionarea situației în întreaga regiune.

Anterior, Pentagonul a confirmat operațiunea întreprinsă de către SUA împotriva lui Suleimani. De asemenea, insurgenții șiiți au anunțat că în cadrul operațiunii din Bagdat au murit cinci combatanți și doi „oaspeții”. Printre cei morți era și comandantul adjunct al insurgenților, Abu Mahdi al-Muhandis, pe care secretarul de stat american, Mike Pompeo, l-a acuzat de organizarea atacului asupra Ambasadei SUA la Bagdad, pe 31 decembrie 2019.

”Considerăm drept un pas aventuros uciderea lui Suleimani în cadrul bombardamentelor cu rachete ale SUA, în vecinătatea Bagdadului, care va duce la creșterea tensiunilor în întreaga regiune. Suleimani a servit cu devotament cauza apărării intereselor naționale ale Iranului", a declarat Ministerul rus de Externe la o întrebare adresată de RIA Novosti.

”Exprimăm sincere condoleanțe poporului iranian”, a adăugat diplomația rusă.

Și autoritățile din Siria au condamnat actul de asasinare a liderului ”Forțelor Quds”, Qassem Soleimani, de către armata americană.

Ministerul sirian de Externe a catalogat aceste acțiuni ale Statelor Unite drept criminale și i-a cerut Washingtonului să-și asume responsabilitatea pentru destabilizarea situației din Irak.

Și Iranul și-a exprimat poziția categorică privind moartea generalului. Liderul suprem al țării, Ali Khamenei, președintele Hassan Rouhani și ministrul Apărării, Amir Khatami, au anunțat că vor întreprinde acțiuni de răspuns.

”O răzbunare cruntă îi așteaptă pe cei care au pe mâini sângele lui, precum și sângele celorlalți martiri”, a spus Khamenei într-o declarație prin care a anunțat doliu de trei zile în legătură cu moartea generalului.

Potrivit ministrului iranian al Apărării Amir Khatami, Teheranul va da un „răspuns zdrobitor” celor care se află în spatele asasinării comandantului.

La rândul său, reprezentantul comisiei Parlamentului iranian pentru securitate națională și politică externă, Hossein Nakavi Hosseini, este încrezător că nu va fi un război cu Statele Unite după acest act sângeros, însă Washingtonului îi va fi dată o lecție.

Hosseini a subliniat că generalul Suleimani, care și-a dedicat viața luptei împotriva terorismului, era iubit de „toți musulmanii”.

Vorbind despre un posibil conflict armat, Hosseini a explicat că „răzbunarea împotriva SUA nu implică neapărat un război regional”. El a subliniat că SUA acționează în regiune ca niște „agresori”, iată de ce ”agresorilor li se va da o lecție pe măsură”.

După asasinarea lui Qassem Soleimani, șeful Comitetului pentru Securitate Națională și Politică Externă al Parlamentului Iranului, Mojtaba Zonnour, a subliniat că în raza de acțiune a Iranului se află peste 30 de baze militare americane.

"La distanța de o împușcătură” se află 36 de baze americane, cea mai apropiată dintre ele fiind în Bahrain. Dacă americanii vor ținti asupra forțelor noastre în alte țări din regiune, va fi cu atât mai ușor pentru noi ca să țintim asupra americanilor", informează agenția Mehr.