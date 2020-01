România, între SUA și Iran, se află ”în prima linie a frontului irakian”

CHIȘINĂU, 5 ian - Sputnik, Marius Holdean. Roșca Stănescu își începe analiza publicată pe Corect News cu evaluarea la rece a situației din Orientul Mijlociu.

SRS ne atenționează că, în calitatea sa de ”unul dintre cei mai fideli aliați ai Statelor Unite”, România este expusă războiului nedeclarat, dar declanșat de Washington împotriva Iranului și războiului Teheranului împotriva Statelor Unite.

Dar analistul nu se lasă păcălit de declarațiile oficiale ale SUA, ci arată că, în realitate, originea acestui atac, care a declanșat războiul dintre Iran și Statele Unite poate avea, așa cum s-a întâmplat de cele mai multe ori în istorie, o cu totul altă cauză, de natură politică.