Morți și răniți la funeraliile generalului iranian Soleimani

Chişinău, 7 ian — Sputnik. Numărul persoanelor decedate în timpul funeraliilor generalului iranian Qassem Soleimani a ajuns la 40, comunică RIA Novosti cu referință la agenția iraniană Fars. Totodată, numărul celor răniți în timpul busculadei a ajuns la 213 persoane.

© Office of the Iranian Supreme Leader via AP