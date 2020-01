Rusia a prezentat la ONU dovezi despre falsificarea atacului chimic din Duma

CHIȘINĂU, 21 ian – Sputnik. În cadrul ședinței Consiliului de Securitate al ONU, consacrată examinării raportului Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) cu privire la investigarea incidentului care a avut loc în orașului sirian Duma (Ghouta de Est) în 2018, Rusia a prezentat dovezi privind falsificarea aplicării armei chimice, comunică RIA Novosti.

La întrunire a luat cuvântul Maxim Grigoriev, director al Fundației pentru Studiul Democrației, care a comunicat că reprezentanții ONG-ului său au fost în Siria de peste zece ori și au interogat sute de martori oculari, discutând inclusiv cu oameni care se aflau în spitalul din Duma.

El a dat citire descifrărilor unor convorbiri cu martorii, potrivit cărora în spitalul din Duma nu au fost aduse persoane care ar fi avut de suferit în urma unor atacuri chimice.