Ministrul german de Interne: Dacă nu se iau măsuri, ar putea fi ”milioane de morți”

BRUXELLES, 1 apr- Sputnik, Daniela Porovăț. Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, a lansat într-un interviu pentru Bild un avertisment sumbru: el a vorbit despre posibilitatea de a avea ”milioane de morți” dacă nu vor fi luate măsuri sau dacă acestea vor fi insuficiente în contextul pandemiei de coronavirus.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health