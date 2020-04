Situația COVID-19 în Italia: Autoritățile spun cât timp vor mai sta oamenii în izolare

CHIȘINĂU, 3 apr - Sputnik. Cetățenii italieni vor trebui să petreacă încă multe săptămâni în izolare din cauza epidemiei de coronavirus, a declarat vineri Angelo Borrelli, șeful Serviciului Național de Apărare Civilă, informează RIA Novosti.

