Fost șef MI6 pretinde că virusul a început ca un ”accident” la un laborator din China

BRUXELLES, 5 iun - Sputnik, Daniela Porovăț. În această privință, există încercările lui Donald Trump de a eticheta noua boală respiratorie drept ”un virus chinezesc” și cele ale secretarului de stat SUA, Mike Pompeo, care pretinde că ar exista ”evidențe imense” că virusul a fost făcut de mâna omului, relatează Sputnik News.

Sir Richard Dearlove, fost șef al serviciului secret britanic MI6, a spus pe un podcast făcut de The Telegraph că un raport științific publicat săptămâna aceasta de o echipă de cercetare norvegiano-britanică sugerează că pandemia de COVID 19 este rezultatul unui virus respirator ”scăpat” dintr-un laborator din China.

Potrivit acestui ”important” nou studiu, citat de Sir Richard Dearlove, de 75 ani, au fost descoperite indicii în interiorul secvenței genetice a virusului, părând să sugereze că elementele sale cheie au fost făcute de om și ”inserate”.

Raportul hrănește pretențiile că China ar trebui să plătească ”despăgubiri” pentru bilanțul global al deceselor și crizei economice din cauza pandemiei, iar fostul șef al spionilor este citat în publicația britanică spunând că Beijing ar fi făcut efoturi de la începutul pandemiei să ”blocheze” dezbaterile despre originea virusului.

”Nu cred că a început ca un accident... Se pune întrebarea, dacă China ar fi să își admită responsabilitatea, va plăti despăgubiri? Cred că va determina fiecare țară din lume să își regândească relația cu China și felul în care comunitatea internațională se comportă cu conducerea Chinei”, a spus Sir Richard Dearlove, care a fost șeful MI6 între 1999 și 2004, pentru podcastul The Telegraph.

Sugerând că oamenii de știință din China ar fi putut desfășura experimente clandestine de manipulare de gene pe virușii de la lilieci când virusul a scăpat din cauza fisurilor de securitate, Dearlove a spus:

”Este o afacere riscantă, dacă faci o greșeală. Uitați-vă la poveștile... despre încercările conducerii de a bloca orice dezbatere despre originea pandemiei și felul în care oamenii au fost arestați și reduși la tăcere. Nu ar trebui să mai avem nici o îndoială despre situația cu care ne confruntăm”, a spus el.

În timp ce s-a abținut să acuze Beijingul că ar fi dat drumul în mod intenționat virusului, Dearlove acuză China în interviu că ar fi acoperit dimensiunile epidemiei.

”Desigur, chinezii trebuie să fi gândit, dacă ei trebuie să sufere o pandemie poate nu ar trebui să încercăm prea tare să o oprim ca și competitorii noștri să sufere aceleași dezavantaje ca și noi” a spus fostul șef al MI6.

Amprente unice

Potrivit noului studiu de cercetare intitulat ”Etiologia reconstruită istoric a tulpinii de SARS-CoV-2”, condus de profesorul Angus Dalgleish de la Spitalul St. George din cadrul Universității din Londra, și de virusologul norvegian Birger Sorensen, echipa pretinde că ar fi identificat ”secțiuni inserate pe suprafața tulpinii de SARS-CoV-2" care ar fi aruncat lămuriri asupra felului în care virusul și-a găsit drumul spre celulele umane, scrie The Telegraph.

Studiul este citat avertizând că tulpina de SARS-CoV-2 se diferențiază mult de oricare alt virus SARS care a fost studiat anterior, și, în consecință, se îndoiește că eforturile de a dezvolta un vaccin vor avea succes.

Oamenii de știință sugerează că adevărata etiologie a virusului a fost ”prost înțeleasă” ceea ce i-a determinat să dezvolte un vaccin propriu, produs de Immunor AS, o companie farmaceutică norvegiană condusă de Sorensen.

Analiza oferită de profesorul Dalgleish și colegii săi, programată pentru publicare în zilele care urmează, pretinde că virusul are ”amprente unice”, ”indicatori de manipulare intenționată”, punând astfel sub semnul întrebării teoria că virusul a evoluat natural.

Cercetarea sugerează că virusul este ”remarcabil de bine adaptat pentru coexistența în oameni” și că a fost probabil fabricat printr-un experiment de laborator in Wuhan pentru a dezvolta ”viruși himeră cu potențial înalt”.

”În consecință, cei care își mențin părerea că pandemia de COVID 19 a ieșit dintr-un transfer zoonotic trebuie să explice precis de ce această dare de seamă este greșită înainte de a afirma că evidențele lor sunt persuasive, mai ales când, așa cum arătăm și noi, sunt erori șocante în argumentația lor”, concluzionează raportul citat de publicația britanică.

Studiul în discuție, spune Telegraph, a fost respins anterior de mai multe publicații, printre care Nature sau Jurnalul Virusologiei, care au considerat cercetarea ”nepotrivită pentru publicare”.

Raportul a fost rescris de câteva ori în mod clar pentru a scoate afirmațiile acuzatorii despre China înainte de a fi publicat în Quarterly Review of Biophysics Discovery, o revistă condusă de oameni de știință de la Universitatea Stanford și de la Universitatea Dundee.

O versiune anterioară, citată de The Telegraph, sugerează că noua boală respiratorie ar trebui numită ”Wuhan virus”, pretinzând că a dovedit ”dincolo de orice îndoială rațională ca virusul COVID 19 a fost fabricat”.

”Suntem conștienți că aceste descoperiri pot avea semnificație politică și ridica întrebări deranjante”, scriau autorii în versiunea originală, conform publicației.

Un consilier-șef științific al armatei norvegiene și unul dintre autorii originari, John Fredrik Moxnes, au cerut ca numele lor să fie scoase din raport.

Potrivit publicației, oameni de știință de la Francis Crick Institute și de la Imperial College London au respins concluziile studiului.

Totuși, salutând noua cercetare ca ”o foarte importantă contribuție la o dezbatere care începe acum despre cum a evoluat virusul și cum a scăpat și a izbucnit ca o pandemie”, Richard Dearlove a spus:

”Cred că acest articol particular este foarte important, și cred că va schimba dezbaterea... Pe măsură ce această dezbatere despre virus se dezvoltă, cred că tot acest material va fi printat și va deranja anumite persoane, cred. Să sugerăm că chinezii poate au spus prea multe în ziarele lor, în ceea ce apare și în ceea ce nu apare”.

"I think this particular article is very important, and I think it will shift the debate… As this debate about the virus develops, I think all this material is going to be in print and is going to embarrass a number of people, I think. Let's suggest that the Chinese maybe have too much say in their journals, in what appears and what doesn't."

Originile COVID 19

China a fost sub presiune globală să explice detaliile despre felul în care noul virus respiratoriu și-a avut originea în orașul Wuhan la finele lui 2019.

Luna trecută, secretarul de stat Mike Pompeo a pretins că există ”evidențe imense” că pandemia își are originea într-un laborator chinezesc, iar președintele SUA Donald Trump în mod repetat a arătat cu degetul învinovățind China pentru pandemie și desemnând COVID 19 drept ”virus chinezesc”.

Există un consens aproape unanim în comunitatea globală că virusul respirator care a provocat pandemia a apărut întâi la animale, cel mai probabil la lilieci sau pangolini, și apoi s-a transmis la oameni.

Într-o declarație făcută pe 30 aprilie, biroul directorului Serviciului de Informații Naționale din SUA a spus că crede că virusul COVID 19 care își are originea inițială în orașul Wuhan nu a fost făcut de om sau modificat genetic, adăugând:

”Comunitatea Internațională va continua să examineze cu rigurozitate informațiile și datele care apar pentru a determina dacă pandemia a început printr-un contact cu animale infectate sau dacă a fost un rezultat al unui accident la laboratorul din Wuhan”.

Anterior, OMS a spus pe 21 aprilie că toate probele disponibile indică faptul că virusul își are originea la finele anului trecut în animale din China și nu a fost făcut de om în laborator.

Guvernul chinez a respins vehement toate speculațiile referitoare la originea COVID 19, spunând că epidemia a început într-o ”piață umedă” din orașul Wuhan, anul trecut.

La începutul acestei săptămâni, ambasadorul chinez în Marea Britanie a spus că Beijing ar accepta o investigație internațională cu privire la originea pandemiei, insistând că țara sa nu are nimic de ascuns.

”Dosarul Chinei este curat. Poate rezista testului timpului și istorie”, a spus ambasadorul.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova