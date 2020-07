Teroristul din Luțk a avut complici: Ce spune autoritățile ucrainene

CHIȘINĂU, 22 iul – Sputnik. În cadrul operațiunii de aseară de eliberare a ostaticilor, nimeni nu a avut de suferit, au anunțat instituțiile de forță din Ucraina, teroristul a fost arestat. Acesta a avut și complici, care au fost identificați și reținuți.

Ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Arsen Avakov, a comunicat pentru presă că la Harkov a fost reținut un apropiat al bărbatului care a luat ostatici, la domiciliul acestuia fiind găsite câteva arme, cartușe și substanțe explozibile

”Este vorba de lumea criminală, care a stat un timp îndelungat după gratii, care și-a creat propria noțiune despre dreptate, despre valoarea vieții omenești , din păcate, așa s-a întâmplat… Îl așteaptă o perioadă foarte lungă de închisoare”, a spus Avakov.

El a precizat că au fost luați în total 13 ostatici și toți sunt vii și nevătămați.

​De asemenea, potrivit lui, bărbatul are probleme psihice. Acesta se numește Maxim Krivoșei, are 44 de ani și are două condamnări la activ. El și-a explicat gestul prin "nemulțumirea față de sistemul existent".

Amintim, criza ostaticilor a început în dimineața de 21 iulie, bărbatul cu antecedente penale a luat ostatici pasagerii autobuzului Beresteciko - Krasnilovka, înaintând mai multe revendicări ideologice față de funcționarii politici și judecători.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, i-a felicitat pe toți pentru reușita operațiunii de eliberare a ostaticilor, menționând că ”terorismul nu-și are locul în nicio țară”.

