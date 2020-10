Rezultatele alegerilor din Kârgâzstan: Iată partidele care au ajuns în Parlament

CHIȘINĂU, 4 oct - Sputnik. Comisia Electorală Centrală din Kârgâzstan a numit partidele care au ajuns în Parlament după scrutinul de astăzi, informează RIA Novosti.

Potrivit datelor obținute de la 97,5% din secțiile de votare, patru partide au intrat în Legislativul kârgâz, potrivit site-ului oficial al CEC.

Potrivit CEC, Birimdik are 24,44%, Mekenim Kârgâzstan (Kârgâzstanul Nostru) are 23,95%, partidul Kârgâzstan are 8,78%, Butun Kârgâzstan (Kârgâzstanul Unit ) 7,09%. Restul partidelor nu au depășit pragul electoral.

În Kârgâzstan au avut loc alegeri parlamentare. Au fost deschise 2.430 de secții de votare în toată țara, alte 45 au fost deschise în străinătate. În acest scrutin s-au înscris 16 partide care concurează pentru cele 120 de locuri în Adunarea Legislativă, relatează Sputnik Kârgâzstan.

