Ungaria: Soros e în spatele ”statului de drept”

BUCUREȘTI, 6 oct - Sputnik. Pál Völner a explicat presei că materialul complementar la raportul Comisiei Europene privind statul de drept a fost asigurat de unele organizații care sunt susținute de fundaţia lui George Soros.

Potrivit datelor existente, din cele 12 organizaţii care asigură materialul complementar la raportul Comisiei Europene, 11 sunt sprijinite de „organizaţiile lui Soros”, a dezvăluit oficialul maghiar. El a mai arătat că aceste 11 organizaţii au adoptat o atitudine antiguvernamentală, de exemplu în chestiunea privind migraţia sau „businessul închisorilor”.

El a dat și exemplul Comisiei Helsinki care, de la formarea Guvernului Orbán în 2010 a primit de la Soros aproximativ un miliard de forinţi. El a adăugat că funcţionarea acestor organizaţii este susţinută şi de Comisia Europeană în timp ce aceeași Comisie critică Ungaria cu privire la migrație și ”statul de drept”.

Oficialul maghiar a denunțat faptul că la adresa Ungariei se practică un ”un fel de şantaj sau răzbunare” prin acest raport al Comisiei privind statul de drept.

„În raport sunt prezentate şi unele cazuri care au fost închise încă din 2014 de Ungaria în disputele care le-a avut cu Comisia Europeană”, a argumentat Völner.

Umbra lui Soros la Bruxelles

Secretarul de stat maghiar pune, în acest context, câteva întrebări cruciale:

„Raportul este inacceptabil, iar Uniunea Europeană ar trebui să analizeze, de ce un miliardar-speculant are voie să intre şi să iasă din biroul comisarilor europeni, de ce are voie să dea sfaturi în legătură cu finanţarea organizaţiilor societăţii civile sau despre ce fel de prevederi să fie aplicate în privinţa statului drept în ţările în care influenţa sa nu are efect din cauza forţelor creştin-conservatoare aflate la guvernare”, a criticat el influența lui George Soros.

În cadrul discuțiilor cu jurnaliștii, oficialul maghiar a fost rugat să comenteze și faptul că postul naţional de radio din Germania a corectat ulterior un articol - interviu realizat cu vicepreşedintele Parlamentului European, în care Katarina Barley a spus că trebuie înfometate din punct de vedere financiar acele ţări membre ale UE, cum ar fi Polonia şi Ungaria, în care încălcarea principiilor statului de drept nu se rezumă doar la cazuri izolate, ci este sistemică.

Potrivit postului naţional de radio din Germania, expresia „înfometare financiară” a fost folosită de vicepreşedintele PE în legătură cu premierul ungar, Viktor Orbán.

Replica lui Pál Völner la această atitudine a vicepreședintelui Parlamentului European a fost foarte dură: „din gura unui german sună foarte nepotrivit când Polonia este ameninţată cu înfometare”.

Völner consideră că declarația lui Katarina Barley este ”intolerabilă”, fiind la fel de gravă ca ”orice altă afirmaţie antisemită”, și a cerut ca aceasta să ia în calcul demisia.

Declarațiile lui Pál Völner au loc în contextul în care, miercurea trecută, Comisia Europeană a publicat primul său raport privind statul de drept în Uniunea Europeană în care sunt atacate, în principal, Ungaria și Polonia.

