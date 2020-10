Olanda legalizează eutanasierea copiilor sub 12 ani

Guvernul de coaliție din Olanda a făcut un pas spre legalizarea eutanasierii în cazul copiilor cu vârste sub 12 ani. Se aşteaptă ca măsura controversată să intre în vigoare în curând.

BUCUREŞTI, 16 oct – Sputnik. Ministrul Sănătății din Olanda, Hugo de Jonge, a declarat că va proiecta legislația care va permite această practică.

Guvernul, format din patru partide, a fost mult timp împărțit în această privință, partidele Creştin-Democrat şi Christen Unie fiind inițial unite împotriva propunerii.

Se așteaptă ca modificarea să intre în curând în vigoare și va scuti medicii de urmărirea penală în ceea ce experții medicali numiseră o „zonă gri” în cazul copiilor din această categorie de vârstă, potrivit msn.com.

Olanda permite deja eutanasierea copiilor mai mari, precum și a nou-născuților de până la un an, în cazul în care părinții lor consimt. Noua măsură va viza probabil între cinci și 10 copii în fiecare an, potrivit The Guardian.

Ministrul De Jonge a declarat că măsura va ajuta „un grup mic de copii bolnavi în stadiul terminal care suferă fără speranță și insuportabil”.

Copiii afectați pot primi îngrijiri paliative sau pot să nu mai fie hrăniţi pentru a li se introduce moartea. Orice medic care va lua măsuri separate în acest sens ar putea fi urmărit penal.

Anul trecut, în Olanda, au existat 6.361 de cazuri de eutanasiere, ceea ce reprezintă mai mult de 4 procente din totalul deceselor din această țară. Peste nouă din zece au fost legate de boli terminale.

În 2014, Belgia a devenit prima țară care a permis eutanasierea voluntară a copiilor. În 2016 și 2017, doi copii, unul în vârstă de nouă ani și celălalt de 11, au fost primii din țară care au murit în acest fel.

