Data când un asteroid ar putea lovi Pământul

BUCUREŞTI, 30 oct – Sputnik, Doina Crainic. Se așteaptă ca o roca spațială masivă să treacă pe lângă Pământ în viitorul nu foarte îndepărtat. De asemenea, oamenii de știință avertizează că există o probabilitate, deşi mică, de a se ciocni cu planeta noastră, relatează The Sun.

Asteroidul denumit Apophis, poartă numele vechii zeități egiptene care simbolizează haosul și are aproximativ 370 metri în diametru, fiind puţin mai mare decât înălțimea clădirii zgârie-nori Bank of America din New York; explozia pe care ar produce-o la impact ar putea fi „echivalentul a 1.200 de milioane de tone de TNT sau aproximativ 80.000 de bombe nucleare de la Hiroshima”.

Potrivit ziarului, în timp ce astronomii crezuseră anterior că asteroidul va ocoli Pământul, ulterior ei au descoperit că „se îndepărtează de traiectoria sa și îşi accelerează viteza”.

„Asteroidul se îndepărtează de orbita pur gravitațională cu aproximativ 170 de metri pe an, ceea ce este suficient pentru a face posibil scenariul impactului în 2068”, a spus astronomul Dr. Dave Tholen, potrivit Sputnik News.

După ce se spune că a fost trecută „în jurnalele lor” data de 12 aprilie 2068 drept „zi de coliziune”, astronomii de la Universitatea din Hawaii au spus că traiectoria asteroidului este afectată de așa-numitul efect Yarkovsky care „apare pe măsură ce asteroidul absoarbe și apoi radiază căldura de la Soare”, ceea ce înseamnă că partea laterală a asteroidului care „radiază mai multă căldură” determină devierea acestuia de la cursul său stabilit de forța gravitațională”.

„Este o forță atât de mică, încât nu este vizibilă în cazul obiectelor mai mari, dar, cu cât obiectul este mai mic, cu atât este mai ușor de detectat efectul”, a precizat dr. Tholen, unul dintre cercetătorii care au descoperit Apophis.

Ziarul subliniază că, în timp ce „ultimele calcule” sugerează că șansele ca asteroidul să se ciocnească cu planeta noastră și să provoace „un dezastru global” sunt de aproximativ una din 150.000, dr. Tholen consideră că „șansele reale ale unui impact în 2068” sunt mai aproape de una la 530.000.

