A murit legendarul actor Sean Connery, primul interpret al lui James Bond

BUCUREȘTI, 31 oct - Sputnik. Actorul britanic Sean Connery a murit sâmbătă la vârsta de 90 de ani, relatează Independent.

"Legendarul actor Sean Connery, care a jucat rolul lui James Bond, a murit la vârsta de 90 de ani", scrie publicația.

Sean Connery s-a născut pe 25 august 1930 la Edinburgh, Scoția. Și-a început cariera de actorie în anii 1950, după ce a servit în Marina Regală a Marii Britanii. De asemenea, a jucat fotbal și a făcut culturism.

A jucat în mai bine de 70 de filme, dar rolul său ca agent MI6, un personaj din romanele James Bond ale lui Ian Fleming, i-a adus popularitatea. Connery a jucat în șase părți ale celebrului film despre Bond.

În același timp, alte roluri i-au adus premii profesionale. În 1988, Connery a câștigat premiul Oscar și un Glob de Aur pentru rolul său secundar în drama The Untouchables. În total, actorul are la activ trei Globuri de Aur.

În același 1988, academicienii britanici de film (BAFTA) l-au distins pe scoțian pentru rolul principal din filmul „The Name of the Rose”. El a primit al doilea premiu de la ei doi ani mai târziu, pentru cel mai bun actor în rol secundar în Indiana Jones și Cruciada Trecută, iar al treilea - în 1998 - pentru contribuția sa în cinematografie.

