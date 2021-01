Precizări în legătură cu cargobotul naufragiat în marea neagră: Cui aparținea nava

CHUȘINĂU, 17 ian – Sputnik. La bordul cargoului care a naufragiat astăzi în Marea Neagră, în apropiere de coasta Turciei, se aflau doi cetățeni ruși, comunică RIA Novosti, cu referire la ”Rossmorreciflot”

”În total la bord erau 12 oameni, șase au fost salvați”, a comunicat interlocutorul Agenției, menționând că în componența echipajului erau de asemenea cetățeni ucraineni.

Cargobot a naufragiat în Marea Neagră, în zona Inkumul, provincia turcă Bartın. Potrivit guvernatorul provinciei, Sinan Güner, patru membri ai echipajului au murit, șase au reușit să fie salvați. Operațiunea de salvare a fot sistată din cauza condițiilor meteo nefavorabile, care au și constituit cauza naufragierii vasului.

Inițial a fost comunicată informația că cargobotul ar fi navigat sub pavilionul Rusiei, iar marinarii sunt cetățeni ruși. Mau târziu a devenit cunoscut faptul că echipajul este ucrainean, iar nava este sub pavilionul Palau. Proprietarul ei este Arvin Shipping LTD (Belize), iar operatorul - Tesoro Marine LLC (Ucraina).

Cargobotul a fost scos de la înregistrare în Rusia în anul 1997. Ministerul Ucrainean de Externe a confirmat că la bordul acestuia erau zece cetățeni ucraineni.

